МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. ФАС получила информацию об отзыве письма "Альфа Капитала" о состоянии банков-конкурентов. Теперь ведомство проведет анализ, полностью ли "Альфа Капитал" исполняет ранее вынесенное предупреждение службы. Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева.

"Информация об отзыве ООО УК "Альфа Капитал" рассматриваемого письма поступила в ФАС России 21 августа и в настоящее время рассматривается на предмет соответствия этих действий тем действиям, которые указаны в предупреждении ФАС России", - сказала она.

Если "Альфа Капитал" исполнит предупреждение в срок, то ФАС не будет возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства и привлекать компанию к административной ответственности.

ФАС 18 августа вынесла предупреждение управляющей компании "Альфа Капитал" после письма ее сотрудника о рисках банков "ФК Открытие", Бинбанк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк (МКБ). Распространение подобных сведений, по мнению ведомства, способно нанести вред деловой репутации указанных банков и входящих в их группу лиц иных финансовых организаций, в том числе управляющих компаний, а также причинить им убытки как на рынке банковских услуг, так и на рынке доверительного управления ценными бумагами соответственно.