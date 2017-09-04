В Москве простились с гендиректором "Курортов Северного Кавказа" Олегом Горчевым

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Прощание с генеральным директором АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Олегом Горчевым прошло в воскресенье в Москве. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба КСК.

Горчев скончался на 41-м году жизни в Москве 1 сентября 2017 года.

"В воскресенье, 3 сентября, на Троекуровском кладбище в Москве состоялась траурная церемония прощания с генеральным директором, членом совета директоров АО "Курорты Северного Кавказа" Олегом Сергеевичем Горчевым. На ней присутствовали его коллеги, родные и близкие люди, в чьих сердцах сохранится вечная память об этом замечательном человеке", - говорится в сообщении.

Свои соболезнования семье Горчева выразил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Его телеграмму во время гражданской панихиды зачитал министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Олега Сергеевича Горчева. Когда из жизни уходит талантливый, полный сил и планов человек - это большое горе и невосполнимая потеря не только для родных и близких, так рано потерявших отца, сына, друга, но и для коллектива, для людей, которые работали с Олегом Сергеевичем по проекту Северо-Кавказского туристического кластера. Трудно осознать, что этого целеустремленного, энергичного человека, настоящего профессионала, бесконечно любившего свое дело, уже нет с нами. Пусть дальнейшее развитие курортов "Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус", в создание которых Олег Горчев вложил много сил, любви и труда, останется лучшей памятью о нем", - приводит пресс-служба слова из телеграммы премьер-министра.

Кузнецов, прощаясь с Горчевым, назвал его смерть большой трагедией для всех родных и коллег. "Олег Сергеевич навсегда останется в нашей памяти добрым, порядочным, искренним человеком, профессионалом", - цитирует министра пресс-служба КСК.

Биография Горчева

Горчев родился в Киеве в 1976 году. Окончил Высшую школу экономики по специальности "экономист". В 2003-2004 годах - заместитель директора службы продаж ООО "Микротест- Тел", в 2004-2005 годах - заместитель финансового директора ОАО "Алтайэнерго". С 2005 до 2011 года работал начальником контрольно-ревизионного управления, советником генерального директора, позднее - коммерческим директором в аппарате управления ОАО "НЭСК".

С 2011 года - заместитель генерального директора по экономике и финансам КСК, с декабря 2014 года - генеральный директор КСК.

Организация создана в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением организации сегодня находятся горнолыжные курорты "Архыз", "Эльбрус" и создающийся в Чечне горнолыжный курорт "Ведучи".