Акции АФК "Система" выросли на 15% на фоне заявлений Путина

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/ Акции АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 15,2%, до 14,45 рублей за одну бумагу. Рост акций ускорился после заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что он лично встречался с главами "Роснефти" и АФК "Система" и рассчитывает на то, что компаниям удастся достичь мирового соглашения.

"Я встречался и с руководителем "Роснефти", и с руководителем "Системы" - и с Евтушенковым, и с Сечиным именно по этому вопросу, я выслушал позицию и того, и другого. Я думаю, было бы неправильно, если бы я сейчас публично заявил о своем отношении к этому делу, очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения", - сказал Путин.

Акции "Роснефти" на Мосбирже подорожали на 0,15% - до 303,05 рублей.