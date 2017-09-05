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Акции АФК "Система" выросли на 15% на фоне заявлений Путина

Экономика и бизнес
5 сентября, 10:45 UTC+3 /Обновлены

Ранее президент рассказал, что лично встречался с Игорем Сечиным и Владимиром Евтушенковым по спору между "Системой" и "Роснефтью"

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/ Акции АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 15,2%, до 14,45 рублей за одну бумагу. Рост акций ускорился после заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что он лично встречался с главами "Роснефти" и АФК "Система" и рассчитывает на то, что компаниям удастся достичь мирового соглашения.

"Я встречался и с руководителем "Роснефти", и с руководителем "Системы" - и с Евтушенковым, и с Сечиным именно по этому вопросу, я выслушал позицию и того, и другого. Я думаю, было бы неправильно, если бы я сейчас публично заявил о своем отношении к этому делу, очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения", - сказал Путин.

Акции "Роснефти" на Мосбирже подорожали на 0,15% - до 303,05 рублей.

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Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Персоны
Сечин, Игорь Иванович Путин, Владимир Владимирович Евтушенков, Владимир Петрович
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