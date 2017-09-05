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"Транснефть": решение суда по Сбербанку снимет с банков ответственность за советы клиентам

Экономика и бизнес
5 сентября, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

В компании настаивают на том, что Сбербанк "должен нести ответственность за неквалифицированные советы" из-за которых "Транснефть" понесла убытки на 66,5 млрд рублей

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" раскритиковала решение Девятого арбитражного апелляционного суда, который 30 июня встал на сторону Сбербанка и признал законность сделки с "Транснефтью" с производными финансовыми инструментами, в результате которой трубопроводная монополия понесла убытки на 66,5 млрд рублей.

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"Банки не несут ответственности за свои профессиональные советы клиенту, если перед подписанием объемного документа между строк упомянут, что не выступают в качестве их консультанта", - такой комментарий на решение суда компания опубликовала во вторник.

"Апелляционный суд своим решением развязал руки "волкам с Вавилова стрит", - комментирует компания.

В "Транснефти" убеждены, что Сбербанк как финансовый консультант "должен нести ответственность перед ПАО "Транснефть" как своим клиентом за неквалифицированные советы", говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник.

Ранее "Транснефть" уже заявила о намерении подать кассацию на это решение, хотя еще в начале июля Сбербанк предложил заключить мировое соглашение.

Спор Сбербанка и "Транснефти"

В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила 66,5 млрд рублей убытков. Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом 2014 года с целью снижения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций "Транснефти".

Сбербанк обжаловал решение суда. Вице-президент Sberbank CIB (подразделение, через которое проводятся сделки по хеджированию) Андрей Шеметов тогда говорил, что решение суда в пользу "Транснефти" может привести к массовой подаче подобных исков к банкам, в результате чего убытки российской банковской системы могут достигнуть 1 трлн рублей, а сам российский финансовый рынок будет отброшен в 1998 год.

Позже Девятый арбитражный апелляционный суд признал сделку "Транснефти" и Сбербанка по производным финансовым инструментам законной.

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