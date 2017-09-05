Развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек в Севастополе начнется в 2019 году

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Гражданский сектор аэропорта Бельбек в Севастополе, который в настоящее время обслуживает самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, начнет развиваться с 2019 года, сообщил журналистам во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Мы договорились о том, что на первом этапе, пока реализуется масштабный инвестиционный проект по строительству аэропорта в Симферополе, он (аэропорт Бельбек - прим. ТАСС) будет функционировать только для приема бизнес-джетов. А затем, если будет спрос, потребность, соответствующая финансовая модель развития аэропорта, он должен все-таки окупаться за счет собственных доходов, то, конечно, будем развивать дальше. Думаю, что в 2019 году мы приступим к реализации планов по развитию гражданской части аэропорта Бельбек", - сказал Козак.
По его словам, согласно решению правительства, принятому ранее, аэропорт Бельбек будет двойного назначения.
В настоящее время аэропорт Бельбек, расположенный на северо-западе Севастополя, обслуживает самолеты ВКС РФ. После модернизации он будет принимать и гражданские рейсы как филиал аэропорта Симферополь. В рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя предусмотрена реконструкция и модернизация терминала.
Ранее врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников сообщал в интервью ТАСС, что гражданский сектор Бельбека будет обслуживать чартерные рейсы, годовой пассажиропоток составит 10 тыс. человек.