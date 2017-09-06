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Налоговые поступления от курортов Крыма выросли до 920 млн рублей

Экономика и бизнес
6 сентября, 11:56 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 6, сентября. /ТАСС

Сергей Аксенов заявил, что становление Крыма круглогодичным туристическим центром является стратегической целью властей региона

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Налоговые поступления от курортной отрасли в бюджет Крыма за первое полугодие составили более 920 млн рублей, что на 3,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил в среду журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Несмотря на некоторое снижение турпотока, налоговые поступления от курортной отрасли в бюджет республики за первое полугодие составили более 920 млн рублей. Это на 3,5% превышает аналогичный показатель прошлого года", - сказал он.

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По словам Аксенова, более половины отдыхающих по-прежнему предпочитают размещение в частном секторе, чуть более трети - в гостиницах, немногим более 8% - в санаториях.

"Это информация к размышлению и для курортного бизнеса, и для органов власти. Главное на сегодняшний день - обеспечить модернизацию курортной инфраструктуры, высокий уровень сервиса, разумное и конкурентоспособное соотношение цена-качество услуг. Причем делать это надо в сжатые сроки", - подчеркнул он.

Аксенов также отметил, что с открытием нового аэропорта в Симферополе, запланированном на май 2018 года, автомобильного моста через Керченский пролив (декабрь 2018 года) и особенно железнодорожного моста (декабрь 2019 года) туристический поток резко вырастет. "Мы должны быть к этому готовы", - сообщил он.

Глава региона признал, что Крым пока не в полной мере использует потенциал лечебного туризма, который является естественным конкурентным преимуществом Крыма. "В последние годы рынок медицинского туризма показывает стабильно высокие темпы роста, это мировая тенденция. Напомню, что в прошлом году в республике была проведена модернизация 20 санаторно-курортных и гостиничных учреждений. Эта работа продолжается и в текущем году", - сказал он.

Круглогодичный центр

Глава республики высказался за расширение рамок курортного сезона. "Крым должен стать круглогодичным туристическим центром России, это наша стратегическая цель", - пояснил он.

Как сообщалось, в январе-августе 2017 года Крым принял 4 млн 87,3 тыс. туристов, что на 4,2% ниже показателя за аналогичный период 2016 года. Средняя загрузка работающих средств размещения с начала года составила 40,5%, в августе - 64,6%.

Больше всего туристов с начала года отдохнули на Южном берегу Крыма - 43,5% от общего количества туристов.

Крым в 2016 году принял 5,6 млн туристов, что на 1 млн больше, чем в 2015 году. Власти региона прогнозируют сохранение турпотка в 2017 году на уровне прошлогодних показателей.

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
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