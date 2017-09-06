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Роспотребнадзор надеется на принятие законопроекта о запрете сухого алкоголя до конца года

Экономика и бизнес
6 сентября, 13:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 6, сентября. /ТАСС

В материалах правкомиссии отмечено, что запрет необходим для предотвращения отравлений и других заболеваний

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор рассчитывает, что законопроект о запрете на производство и продажу в России порошкового алкоголя примут до конца года, сообщила в интервью ТАСС глава ведомства Анна Попова.

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Законопроект о запрете "сухого алкоголя" внесен в Госдуму

"Документ внесен в Госдуму, мы надеемся, что ничего не сдвинется, и будем все силы прилагать к тому, чтобы через Государственную думу (документ) прошел максимально быстро в том аспекте, который зависит от нас. Мы надеемся, что до нового года будет принят. В крайнем случае, первый квартал 2018 года", - сказала она.

Правкомиссия ободрила данный законопроект 28 августа. Запрет необходим для предотвращения отравлений и других заболеваний из-за употребление сухого алкоголя, отмечается в материалах правкомиссии. Под такой продукцией будет пониматься пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт.

То есть речь идет о порошке, который при добавлении воды преобразуется в алкогольный напиток. Подобная продукция запрещена на территории Евросоюза, несколько лет назад ограничения на продажу сухого алкоголя обсуждались в США. В России необходимость такого запрета обсуждается несколько лет. В частности, в 2015 году об этом говорили в Росалкогольрегулировании, а в 2016 году законопроект о запрете сухого алкоголя представил Роспотребнадзор, причем предполагалось, что он может в ступить в силу уже в 2017 году.

В материалах отмечалось, что одним из основных рисков, связанных с появлением порошкообразной спиртосодержащей продукции в продаже населению России, является отсутствие однозначности использования ее в качестве основы для производства слабоалкогольных коктейлей.

Документ также предполагает установление административной ответственности в виде штрафа с возможностью конфискации продукции за нарушение запрета.

Одобренный правкомиссией законопроект разработан Роспотребнадзором.

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