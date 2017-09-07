Орешкин: санация "Открытия" не окажет влияния на инфляцию в России

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие" не окажет влияния на инфляцию в России, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Нет [не окажет влияния на инфляцию], потому что это событие не оказывает значимого влияния на совокупный спрос в экономике. Совокупный спрос не меняется и инфляционное давление здесь не появляется ниоткуда", - сказал он.

Министр добавил, что все деньги, которые будут выделяться через новый механизм, будут абсорбированы.

Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "ФК Открытие" начала работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.