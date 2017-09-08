Эксперты: сокращение сроков отключения горячей воды нерентабельно для регионов

ТАСС, 7 сентября. Сокращение сроков отключения горячей воды - практически невыполнимая задача для большинства регионов. По мнению энергетиков, основные сложности связаны с отсутствием резервных мощностей и рабочих бригад. К тому же, это может негативно сказаться на тарифах.

Об идее сократить срок отключения горячей воды до двух-трех дней к 2022-2025 гг., а в перспективе вообще отказаться от этой практики в кулуарах Восточного экономического форума ТАСС сообщил замглавы Минстроя Андрей Чибис.

Полностью отказаться от отключений горячей воды на время профилактических ремонтов невозможно по техническим причинам, считает начальник департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области Олег Андрианов. "Чтобы совсем не отключать воду, нужны резервные мощности - это и сети, и котлы. Но иметь такое резервное, но простаивающее оборудование нерентабельно из-за его высокой стоимости", - сказал он, отметив, что только котел может стоить 10-20 млн рублей.

Технические сложности

Если же говорить о минимальных сроках выполнения профилактических ремонтных работ на сетях, то за 2-3 дня их можно успеть сделать, уверен Андрианов, но только в том случае, "если сильно напрячься", а также если вскрытая теплотрасса не преподнесет ремонтникам сюрпризов.

Аналогичной точки зрения придерживаются энергетики в Адыгее. По словам и. о. директора автономной теплоэнергетической компании (АТЭК) "Майкопские тепловые сети" Игоря Скрипниченко, чиновники, планирующие значительное сокращение сроков отключений горячей воды либо полный отказ от отключений, далеки от ситуации в регионах.

"Это технически далекое от жизни решение. Его воплощение невозможно из-за отсутствия в столице республики и в регионе в целом резервных теплотрасс, которые могли бы быть использованы во время профилактического ремонта основных теплосетей", - сказал он ТАСС.

По словам управляющего директора филиала ПАО "Квадра" - "Курская генерация" Александра Воронина, текущее состояние системы теплоснабжения в Курске не позволяет в данный момент сократить сроки отключений горячей воды до 2-3 дней.

В Мордовии энергетикам ежегодно необходимо до 14 дней для того, чтобы провести замену и опрессовку труб и подготовить магистрали для работы в осенне-зимний период, отметил руководитель регионального центра стратегических коммуникаций Мордовского филиала ПАО "Т-Плюс" Вадим Носов.

Увеличение тарифов

Переход на сроки отключения горячей воды в два-три дня потребует серьезных финансовых вложений, такого мнения придерживается заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.

"В основном это связано с тем, что нужно будет закольцевать всех потребителей, чтобы можно было это выполнить. Надо понимать, что у нас в городе единственный источник теплоснабжения - это Архангельская ТЭЦ, и второго источника такого в настоящий момент нет. Если вообще отказаться от отключения, то потребуется строительство еще и второго источника теплоснабжения", - сказал Акишин.

Он отметил, что ресурсоснабжающие компании - это регулируемые организации. "За все мероприятия, которые реализуются на территории города, платят конечные потребители: население, юрлица. Вся инвестиционная составляющая включается в тариф. Реально сделать все, но сколько инвестиций на это потребуется, надо понимать", - сказал он.

В Министерстве ЖКХ Пермского края ТАСС сообщили, что сократить сроки отключения горячей воды в регионе возможно, но при условии увеличения тарифа для населения, поскольку ресурсоснабжающим организациям придется увеличить количество работающих бригад, а оплата их труда включается в тариф. "Нужно увеличить количество этих бригад либо привлечь дополнительные подрядные организации, а за это нужно платить дополнительные деньги", - пояснил министр ЖКХ Прикамья Антон Удальев.

Еще один вариант сокращения сроков отключения горячей воды, по его словам, - утверждение мер ответственности и санкций за неисполнение графиков ремонтных работ.

Там, где это возможно

В Тамбове этим летом уже начали проводить профилактические летние ремонты теплосетей без отключения горячей воды для потребителей. Как рассказали ТАСС в мэрии областного центра, такая практика будет применяться "там, где это возможно", и на первом объекте, где начался ремонт, потребителям отключили воду всего на несколько часов. Перед началом замены труб специалисты регионального филиала генерирующей компании "Квадра" прокладывали временные трубопроводы, по которым в дома горожан подавалась горячая вода.

В Санкт-Петербурге, по данным комитета по энергетике и инженерному обеспечению, в настоящее время максимальные ограничения по горячему водоснабжению составляют 2 недели, однако в части микрорайонов отключений горячей воды уже не бывает.

"Есть зоны, где имеется техническая возможность переключить на резервные схемы - там отключения составляют 3-5 дней, в некоторых микрорайонах, где котельная обслуживает несколько домов, отключения не производятся вовсе. В районах, где отсутствуют такие резервные схемы, плановые отключения до двух недель необходимы для подготовки к отопительному сезону", - сказал представитель профильного комитета.

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный рассказал ТАСС, что в регионе сроки отключения воды уже сокращены. "В городе Магадане отключения составляют 7-8 дней, но нужно понимать особенности наших регионов и дифференцированно подходить к этому. Магаданская область существует в условиях крайнего севера, где межотопительный период длится всего два месяца, и за столь короткий срок нужно подготовить системы теплоснабжения и водоснабжения", - сказал он.