"Газпром" продолжает досудебные переговоры с турецкой Botas о ценах на газ

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. "Газпром" продолжает переговоры с турецкой Botas по спору о ценах на газ, первые слушания в суде запланированы на конец сентября, сообщила в интервью ТАСС генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Первые слушания запланированы уже на конец сентября. Мы продолжаем переговоры с партнерами и продолжаем попытки найти внесудебное решение. Как показывает опыт, нам это часто удается. Намечен еще ряд встреч с турецкой стороной. Посмотрим, сможем ли мы договориться, или же придется искать решение в арбитраже", - сказала она.

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщал, что "Газпром" не исключает досудебного урегулирования спора с государственной турецкой нефтегазовой компанией Botas по ценам на газ.

Botas инициировала арбитражное разбирательство против "Газпром экспорта" по пересмотру контрактной цены на российский газ в конце 2015 года.

Ранее Александр Медведев выражал надежду, что совместная реализация проекта газопровода "Турецкий поток" поможет решить спор по контракту с Botas.

Botas оспаривает цену на российский газ в период с 29 декабря 2014 г.

В Турции российский газ получает государственная Botas и частные компании, которым, по решению руководства страны, дано право заниматься импортом топлива из России. В рамках заключенных в 2013 г. контрактов с "Газпромом" они получают около 10 млрд куб. м газа в год и реализуют его на внутреннем рынке.