Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в 2017 году может вырасти до $190 за тыс. куб. м

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. "Газпром" не исключает роста средней экспортной цены газа в 2017 году до $190 за тыс. куб. м, сообщила в интервью ТАСС генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Наш прогноз средней цены уже изменяется в сторону повышения. По сегодняшним оценкам, она может быть в диапазоне $180-190 [за тыс. куб. м]", - сказала она.

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщал, что холдинг ориентируется на среднюю цену экспорта газа в 2017 году в $180 за тыс. куб. м.

Он отмечал, что в бюджете "Газпрома" заложена цена в размере $166 за тыс. куб. м, по факту средняя экспортная цена на газ может составить $180 за тыс. куб. м.

Круглов оценил возможную экспортную выручку Газпрома в 2017 году в $32-34 млрд. Ранее зампред правления Александр Медведев говорил, что выручка "Газпрома" от экспорта газа в текущем году может вырасти до $35 млрд с 30 млрд в прошлом году.

Круглов также отметил, что в сентябре компания может внести изменения в бюджет.