Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия планирует использовать опыт проведения выставки "ЭКСПО-2017" в Астане

Экономика и бизнес
8 сентября, 12:19 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 8, сентября. /ТАСС

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что у Екатеринбурга есть шанс на успешное проведение заявочной кампании для "ЭКСПО-2025"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия намерена использовать опыт проведения выставки "ЭКСПО-2017" в Астане в случае одобрения ее заявки на "ЭКСПО-2025" в Екатеринбурге. Об этом в пятницу сообщил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович в ходе проведения национального дня России на выставке "ЭКСПО-2017" в Астане.

Смотрите также

Мантуров: опыт "Иннопрома" поможет Екатеринбургу в борьбе за право принять ЭКСПО-2025

Заявочный комитет "ЭКСПО-2025" создан на Урале для продвижения заявки Екатеринбурга

Международное бюро выставок приняло заявку России на проведение Expo-2025

"Мы будем использовать опыт проведения выставки в Астане. Я во время сегодняшнего посещения почерпнул много идей и у казахстанских друзей, и в павильонах разных стран. Много действительно интересного", - сказал Дворкович.

Он напомнил, что Россия подала заявку на право проведения Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025" в Екатеринбурге. "Мы считаем, что в Екатеринбурге и в России в целом есть сильные стороны, которые позволят быть в лидерах. Екатеринбург - это один из центров Евразии, перекресток важнейших торговых, инвестиционных путей, крупнейший центр промышленности, с громадными культурными традициями, интересный для миллионов людей", - сказал вице-премьер РФ, отметив, что у Екатеринбурга есть шанс на успешное проведение заявочной кампании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЭКСПО-2017
Страны
Россия
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием украинца Павла Гриба
2
Пять человек госпитализированы после обрушения стены в Балашихе
3
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
4
Бабье лето придет в Московский регион в выходные
5
Захарова не исключила, что ФБР может готовить провокацию в генконсульстве РФ
6
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
7
Двое пострадавших извлечены из-под завалов на месте обрушения кинотеатра в Балашихе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама