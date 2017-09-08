Россия планирует использовать опыт проведения выставки "ЭКСПО-2017" в Астане

Таможенники на Урале изъяли у норвежского музыканта две старинные скрипкиНовости Урала 8 сентября, 12:38
Российские летчики эвакуировали альпиниста, упавшего со скалы в ТаджикистанеНовости Урала 8 сентября, 12:27
Захарова: США дестабилизируют мировой порядок действиями в отношении дипсобственности РФПолитика 8 сентября, 12:22
ФИФА открыла дело против англичанина Алли, показавшего неприличный жест в игре отбора ЧМСпорт 8 сентября, 12:20
Россия планирует использовать опыт проведения выставки "ЭКСПО-2017" в АстанеЭкономика и бизнес 8 сентября, 12:19
Пять человек госпитализированы после обрушения стены в БалашихеПроисшествия 8 сентября, 12:19
ПКР начал работу по участию российских спортсменов в отборе к Играм-2018Спорт 8 сентября, 12:17
Президент Молдавии запретил военным участвовать в учениях за рубежомМеждународная панорама 8 сентября, 12:06
Захарова не исключила, что ФБР может готовить провокацию в генконсульстве РФПолитика 8 сентября, 12:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия намерена использовать опыт проведения выставки "ЭКСПО-2017" в Астане в случае одобрения ее заявки на "ЭКСПО-2025" в Екатеринбурге. Об этом в пятницу сообщил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович в ходе проведения национального дня России на выставке "ЭКСПО-2017" в Астане.
"Мы будем использовать опыт проведения выставки в Астане. Я во время сегодняшнего посещения почерпнул много идей и у казахстанских друзей, и в павильонах разных стран. Много действительно интересного", - сказал Дворкович.
Он напомнил, что Россия подала заявку на право проведения Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025" в Екатеринбурге. "Мы считаем, что в Екатеринбурге и в России в целом есть сильные стороны, которые позволят быть в лидерах. Екатеринбург - это один из центров Евразии, перекресток важнейших торговых, инвестиционных путей, крупнейший центр промышленности, с громадными культурными традициями, интересный для миллионов людей", - сказал вице-премьер РФ, отметив, что у Екатеринбурга есть шанс на успешное проведение заявочной кампании.