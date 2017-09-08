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Коболев: "Нафтогаз" и "Газпром" на переговорах по арбитражу не достигли прогресса

Экономика и бизнес
8 сентября, 20:26 UTC+3 КИЕВ 8, сентября. /ТАСС

Требования "Газпрома" к "Нафтогазу" составляли более $37 млрд

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Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев

© REUTERS/Francois Lenoir

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Украинская государственная компания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа "Нафтогаз" и российская корпорация "Газпром" не смогли прийти к компромиссу во время переговоров о сумме претензий по иску в Стокгольмском арбитраже. Об этом в пятницу сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью "5 каналу".

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"По результатам переговоров с "Газпромом" идем в арбитраж. Мы не достигли того прогресса, на который рассчитывал трибунал", - сказал Коболев.

Разбирательство между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмском арбитраже) началось еще в 2014 году. Компании судятся из-за контрактов на поставку газа и его транзит через территорию Украины с 2009 года. Слушания по иску "Газпрома" завершились в декабре 2016 года.

Требования "Газпрома" к "Нафтогазу" составляли более $37 млрд. Эта сумма включает в себя оплату задолженности за газ, поставленный в мае - июне 2014 года, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012-2016 годы, а также пеню за просрочку оплаты.

31 мая Стокгольмский арбитраж вынес первое решение по иску "Газпрома" к "Нафтогазу", в котором отклонил основные требования российской компании и назвал принцип "бери или плати" несправедливым. 30 июня стало известно, что Стокгольмский арбитраж предложил "Газпрому" и "Нафтогазу Украины" самим договориться о суммах претензий по иску российской компании. Если стороны не придут к соглашению, ожидается, что суд определит суммы самостоятельно.

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