Назарбаев: выставка ЭКСПО-2017 положительно повлияла на развитие экономики Казахстана

АСТАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что проведение международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 оказало положительный мультипликативный эффект на развитие столицы и экономики страны в целом. Об этом лидер Казахстана сообщил в воскресенье в ходе торжественной церемонии закрытия ЭКСПО-2017.

"Успешное проведение выставки ЭКСПО-2017 стало результатом синергии усилий Астаны и всех регионов страны. Она оказала положительный мультипликативный эффект и дала толчок дальнейшему развитию экономики нашей страны. Более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров, услуг на сумму 640 млрд тенге (порядка $1,9 млрд). Десятки тысяч людей получили работу, достойную зарплату ", - информировал Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что во время проведения международной выставки заметное оживление получил туристический сектор Казахстана. "Спрос на услуги туроператоров повысился почти в два раза. Количество субъектов предпринимательства в Астане увеличилось более чем на 10%. Налоги в бюджет столицы от сферы услуг возросли в 1,2 раза", - привел данные лидер Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также сообщил, что на ЭКСПО-2017 представили 140 научных изобретений в области глобальной энергетики. "ЭКСПО-2017 предоставила уникальную возможность продемонстрировать интеллектуальный, технологический потенциал всей нашей планеты. Здесь были выставлены порядка 140 научных изобретений в области глобальной энергии. Выставка стала хорошим стимулом для роста казахстанской научной среды", - сказал Назарбаев.

Президент республики отметил, что проекты казахстанских ученых, представленные на выставке, привлекли внимание мировой общественности. "На площадке ЭКСПО был организован глобальный диалог по приоритетам современной энергетической политики, обсуждены проблемы, перспективы развития альтернативных источников энергии и энергосбережения", - назвал плюсы проведения выставки лидер Казахстана.

Назарбаев уточнил, что ЭКСПО позволила выработать ряд рекомендаций по решению проблем современности в сфере энергетики и экологии. "Они вошли в соответствующий манифест, который стал итоговым документом интеллектуального наследия выставки ЭКСПО-2017", - сообщил президент. По его словам, проведение выставки еще раз доказало приверженность республики идее развития зеленых технологий.