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Заявление о банкротстве экс-главы Татфондбанка будет рассмотрено 8 ноября

Экономика и бизнес
11 сентября, 15:18 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 11, сентября. /ТАСС

Как сообщалось ранее, Роберт Мусин был арестован по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере

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КАЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд рассмотрит 8 ноября иск Татфондбанка, находящегося в процедуре банкротства, о несостоятельности бывшего председателя правления кредитной организации Роберта Мусина, который арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте суда.

"Исковое заявление о признании гражданина банкротом (ст. 213.4, 213.5 федерального закона "О несостоятельности") зарегистрировано 1 августа 2017 года. Сумма исковых требований - 16,79 млн рублей. Назначить заседание по делу 8 ноября 2017 года", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, Мусин был арестован 3 марта по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

В отношении Мусина 6 апреля было возбуждено новое уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". По версии следствия, депутат парламента Татарстана Мусин и неустановленные должностные лица из ПАО "Татфондбанк" в декабре 2016 года незаконно вывели залоговое имущество ООО "Урман" на сумму более 847 млн руб., подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО "Интерстар" в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн руб. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ, на сумму более 207 млн руб.

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка 3 марта 2017 года. Затем Арбитражный суд Татарстана признал кредитную организацию банкротом. Согласно данным отчетности, на 1 февраля 2017 года Татфондбанк по величине активов занимал 42 место в банковской системе РФ. По оценкам Банка России, отрицательный капитал Татфондбанка составил 118,3 млрд руб.

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