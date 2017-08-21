Объем задолженности перед кредиторами Татфондбанка превысил 134,75 млрд рублей

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Общая установленная задолженность перед кредиторами Татфондбанка (находится в процедуре конкурсного производства) на 1 августа 2017 года составила более 134,75 млрд рублей. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник отчете конкурсного управляющего банком в лице Агентства по страхованию вкладов.

"По состоянию на 1 августа 2017 года конкурсному управляющему предъявлены требования заявителей на общую сумму 537,8 млрд рублей. Размер установленной задолженности перед кредиторами банка по состоянию на эту же дату составляет 134,75 млрд рублей", - говорится в отчете.

Из установленной задолженности к первой очереди относятся более 11 тыс. кредиторов на сумму 69,6 млрд рублей, второй очереди - 26 кредиторов на сумму 267 тыс. рублей, третьей - 5,3 тыс. кредиторов на 65,1 млрд рублей. Расчеты с кредиторами банка по состоянию на 1 августа 2017 года не производились, реестр их требований закрылся 31 июля 2017 года. Остаток денежных средств в кассе, на счете Татфондбанка на аналогичную дату составил 10,97 млрд рублей.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка РФ, отрицательный капитал лишенного лицензии Татфондбанка, по оценке временной администрации, составил 118,3 млрд рублей (данные на 26 июля 2017 года). Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка 3 марта 2017 года. Согласно данным отчетности, на 1 февраля 2017 года Татфондбанк по величине активов занимал 42 место в банковской системе РФ.