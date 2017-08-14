Против экс-главы Татфондбанка возбудили 13 уголовных дел

Судья: жаркая погода стала причиной дисквалификаций гребцов на СпартакиадеСпорт 14 августа, 17:49
Около 100 болельщиков поддержат ЦСКА в гостевом матче ЛЧ со швейцарским "Янг Бойз"Спорт 14 августа, 17:39
Главы правительств ЕврАзЭС обсудили насущные вопросы и посетили ЭКСПО-2017Экономика и бизнес 14 августа, 17:23
Футболист "Зенита" Гарсия перешел в испанский "Бетис"Спорт 14 августа, 17:18
Трамп прервал отпуск и возвращается в ВашингтонМеждународная панорама 14 августа, 17:13
Малкин считает, что в НХЛ после сезона-2019/20 возможен локаутСпорт 14 августа, 17:10
Минздрав: россияне стали реже оформлять больничныеОбщество 14 августа, 17:08
Против экс-главы Татфондбанка возбудили 13 уголовных делПроисшествия 14 августа, 17:02
Малкин: Зарипов в ближайшее время ждет решения НХЛ насчет возможности выступления в лигеСпорт 14 августа, 16:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Татарстану выявили новые дополнительные эпизоды преступной деятельности Роберта Мусина - бывшего председателя правления обанкротившегося Татфондбанка. Следователи возбудили в его отношении 13 уголовных дел, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
"В ходе расследования уголовного дела выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности Роберта Мусина, в результате чего возбуждены 13 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ. Они связаны с хищением денежных средств ПАО "Татфондбанк" посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров в сумме более 18 млрд. руб.", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что ущерб от действий бывшего председателя правления обанкротившегося Татфондбанка превысил 50 млрд рублей
"Ущерб от действий Мусина составляет более 50 млрд. рублей", - говорится в сообщении.