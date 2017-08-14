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Против экс-главы Татфондбанка возбудили 13 уголовных дел

Происшествия
14 августа, 17:02 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 14, августа. /ТАСС

Все уголовные дела связаны с хищением денежных средств и выводом залогового имущества

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Бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин

Бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин

© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Татарстану выявили новые дополнительные эпизоды преступной деятельности Роберта Мусина - бывшего председателя правления обанкротившегося Татфондбанка. Следователи возбудили в его отношении 13 уголовных дел, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

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"В ходе расследования уголовного дела выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности Роберта Мусина, в результате чего возбуждены 13 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ. Они связаны с хищением денежных средств ПАО "Татфондбанк" посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров в сумме более 18 млрд. руб.", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что ущерб от действий бывшего председателя правления обанкротившегося Татфондбанка превысил 50 млрд рублей

"Ущерб от действий Мусина составляет более 50 млрд. рублей", - говорится в сообщении.

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