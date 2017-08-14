Против экс-главы Татфондбанка возбудили 13 уголовных дел

КАЗАНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Татарстану выявили новые дополнительные эпизоды преступной деятельности Роберта Мусина - бывшего председателя правления обанкротившегося Татфондбанка. Следователи возбудили в его отношении 13 уголовных дел, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"В ходе расследования уголовного дела выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности Роберта Мусина, в результате чего возбуждены 13 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ. Они связаны с хищением денежных средств ПАО "Татфондбанк" посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров в сумме более 18 млрд. руб.", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что ущерб от действий бывшего председателя правления обанкротившегося Татфондбанка превысил 50 млрд рублей

"Ущерб от действий Мусина составляет более 50 млрд. рублей", - говорится в сообщении.