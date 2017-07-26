"Дыра" в капитале Татфондбанка составила 118,3 млрд руб.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Отрицательный капитал лишенного лицензии Татфондбанка, по оценке временной администрации, составил 118,3 млрд руб., следует из материалов Банка России.

В марте регулятор оценивал "дыру" в Татфондбанке в 97 млрд руб.

"По оценке временной администрации, стоимость активов ПАО "Татфондбанк" не превышает 71,4 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 189,7 млрд руб.", - отмечается в сообщении ЦБ.

Временная администрация по управлению Татфондбанком установила крайне низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием юридических и физических лиц, имеющих сомнительную платежеспособность, неспособных исполнять свои обязательства, в том числе организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

Кроме того, было выявлено, что руководство банка осуществляло ряд сделок, имеющих признаки вывода из банка ликвидных активов и их замещения на активы более низкого качества, в том числе сделки по переуступке прав требований, а также операции по выводу ликвидного обеспечения.

Временная администрация также установила факты преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам банка. По итогам обследования, регулятор направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка 3 марта 2017 г. Согласно данным отчетности, на 1 февраля 2017 г. Татфондбанк по величине активов занимал 42 место в банковской системе РФ.