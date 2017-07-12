По факту хищений в "Татфондбанке" возбуждено семь уголовных дел

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КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили семь уголовных дел в отношении бывшего председателя правления обанкротившегося "Татфондбанка" Роберта Мусина и неустановленных лиц, сообщил в среду в ходе судебного процесса следователь по особо важным делам следственного управления СКР по Татарстану Игорь Мухин.
Об этом свидетельствует запись заседания суда, имеющаяся в распоряжении ТАСС.
"Совокупная сумма хищений по настоящему делу (возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" - прим. ТАСС) превышает 35,5 млрд рублей. В отношении него (Мусина - прим. ТАСС) и неустановленных лиц возбуждено семь уголовных дел", - сказал он в ходе судебного процесса по продлению Мусину меры пресечения.
По словам следователя, в том числе возбуждено дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем"). Совместно с сотрудниками ФСБ установлены и изъяты учредительные документы юридических лиц, зарегистрированных в иностранных и офшорных юрисдикциях и юрисдикциях с особыми условиями ведения бизнеса иностранных компаний. Эти компании зарегистрированы на Кипре, в Белизе, Швейцарии, Люксембурге и на Виргинских островах.
"Анализ указанных документов свидетельствует непосредственно о причастности обвиняемого Мусина, его супруги и несовершеннолетней дочери к деятельности по управлению указанными юридическим лицами, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях", - добавил Мухин. По данным следователя, власти Швейцарии наложили арест на активы в сумме более 3 млрд рублей.
Ранее в отношении Мусина были возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" и "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Советский районный суд Казани 3 марта поместил Мусина под стражу. В среду суд продлил срок его ареста до 16 октября.
Банк России 3 марта отозвал у "Татфондбанка" лицензию. Арбитражный суд Татарстана 11 апреля признал кредитную организацию банкротом.