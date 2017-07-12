Суд продлил домашний арест бывшего первого зампреда правления Татфондбанка на три месяца

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Приволжский районный суд Казани поддержал ходатайство Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану о продлении домашнего ареста на три месяца бывшему первому заместителю председателя правления обанкротившегося Татфондбанка Рамилю Насырову по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщается в записи решения суда, которая есть в распоряжении ТАСС.

"Суд постановил продлить срок содержания под домашним арестом в отношении Насырова на три месяца - до 16 октября 2017 года", - огласил судья решение.

17 марта Советский районный суд Казани в Татарстане поместил под домашний арест бывшего первого заместителя председателя правления Татфондбанка Насырова по подозрению в мошенничестве до 16 апреля по делу главы банка Роберта Мусина. Позже суд продлил ему срок домашнего ареста до 16 июля 2017 года.

Ранее в среду суд продлил арест председателя правления Татфондбанка Мусина также на три месяца, до 16 октября 2017 года.