Суд продлил домашний арест бывшего первого зампреда правления Татфондбанка на три месяца

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КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Приволжский районный суд Казани поддержал ходатайство Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану о продлении домашнего ареста на три месяца бывшему первому заместителю председателя правления обанкротившегося Татфондбанка Рамилю Насырову по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщается в записи решения суда, которая есть в распоряжении ТАСС.
"Суд постановил продлить срок содержания под домашним арестом в отношении Насырова на три месяца - до 16 октября 2017 года", - огласил судья решение.
17 марта Советский районный суд Казани в Татарстане поместил под домашний арест бывшего первого заместителя председателя правления Татфондбанка Насырова по подозрению в мошенничестве до 16 апреля по делу главы банка Роберта Мусина. Позже суд продлил ему срок домашнего ареста до 16 июля 2017 года.
Ранее в среду суд продлил арест председателя правления Татфондбанка Мусина также на три месяца, до 16 октября 2017 года.