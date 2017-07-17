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АСВ выплатило 54 млрд рублей клиентам обанкротившегося Татфондбанка

Экономика и бизнес
17 июля, 14:08 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 17, июля. /ТАСС

Выплаты получили 173 тыс. вкладчиков и индивидуальных предпринимателей

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КАЗАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) выплатила 54,29 млрд руб. страхового возмещения физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые были клиентами обанкротившегося Татфондбанка. Об этом говорится в отчете конкурсного управляющего, представленном в понедельник на собрании кредиторов банка.

"По состоянию на 1 июля осуществлены выплаты страхового возмещения 173 тыс. 90 вкладчикам и индивидуальным предпринимателям на общую сумму 54 млрд 290 млн руб.", - сказано в документе.

Кроме того, на указанную дату конкурсному управляющему предъявлены требования свыше 16 тыс. заявителей на общую сумму 523,8 млрд руб. Из них в реестр кредиторов включены требования 10 тыс. 36 кредиторов на сумму 100 млрд 9 млн руб. Дата закрытия реестра - 31 июля этого года.

Кредитный портфель

Кредитный портфель Татфондбанка на дату открытия конкурсного производства (11 апреля этого года) составил 114,4 млрд руб.

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"На дату открытия конкурсного производства кредитный портфель банка (без учета процентов) состоял из 80 тыс. 606 кредитов общей балансовой стоимостью 114 млрд 419 млн руб. Из них 1579 кредитов юрлицам на сумму 97 млрд 657 млн руб., а также 79 тыс. 67 кредитов физлицам на сумму 16 млрд 761 млн руб.", - говорится в документе.

На указанную дату обязательства банка составили 181 млрд 997 млн руб., на 1 июля балансовая стоимость активов достигла 214 млрд 968 млрд руб.

С конца декабря 2016 года в Татарстане случился масштабный банковский кризис. 3 марта Банк России отозвал лицензии у Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка, 5 апреля регулятор лишил лицензии еще один местный банк - Татагропромбанк, который занимал 400-е место по величине активов в РФ, согласно данным отчетности на 1 марта 2017 года. По решению Арбитражного суда Татарстана они признаны банкротами, 28 апреля Банк России ввел временную администрацию еще в одном татарстанском банке - Спурт банке - в лице АСВ сроком на шесть месяцев и мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца.

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