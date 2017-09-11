Совет Ассоциации "Россия" будет рекомендовать Лунтовского на должность президента

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Совет Ассоциации региональных банков России будет рекомендовать общему собранию назначить президентом ассоциации бывшего первого зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского, а председателем совета - нынешнего главу АРБР Анатолия Аксакова, сообщил Аксаков ТАСС по итогам встречи рабочей группы ассоциации на тему общего собрания АРБР.

"Мы определили, кто должен войти в совет, кто должен президентом, председателем совета, определили окончательный текст устава. Все известно же, будем рекомендовать президентом Лунтовского, а председателем совета Аксакова", - сказал Аксаков.

Говоря о новом составе совета ассоциации, Аксаков уточнил, что в совет, в частности, могут войти глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее сообщалось, что 13 сентября в Сочи пройдет общее собрание ассоциации, которое изменит структуру управления и устав организации. Кроме того, в состав АРБР планируется включить ряд новых членов, в том числе Сбербанк.