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Совет Ассоциации "Россия" будет рекомендовать Лунтовского на должность президента

Экономика и бизнес
11 сентября, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

На пост председателя совета порекомендуют главу АРБР Анатолия Аксакова

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Совет Ассоциации региональных банков России будет рекомендовать общему собранию назначить президентом ассоциации бывшего первого зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского, а председателем совета - нынешнего главу АРБР Анатолия Аксакова, сообщил Аксаков ТАСС по итогам встречи рабочей группы ассоциации на тему общего собрания АРБР.

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"Мы определили, кто должен войти в совет, кто должен президентом, председателем совета, определили окончательный текст устава. Все известно же, будем рекомендовать президентом Лунтовского, а председателем совета Аксакова", - сказал Аксаков.

Говоря о новом составе совета ассоциации, Аксаков уточнил, что в совет, в частности, могут войти глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее сообщалось, что 13 сентября в Сочи пройдет общее собрание ассоциации, которое изменит структуру управления и устав организации. Кроме того, в состав АРБР планируется включить ряд новых членов, в том числе Сбербанк.

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Персоны
Лунтовский, Георгий Иванович Аксаков, Анатолий Геннадьевич
Страны
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