Совет Ассоциации "Россия" будет рекомендовать Лунтовского на должность президента

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Совет Ассоциации региональных банков России будет рекомендовать общему собранию назначить президентом ассоциации бывшего первого зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского, а председателем совета - нынешнего главу АРБР Анатолия Аксакова, сообщил Аксаков ТАСС по итогам встречи рабочей группы ассоциации на тему общего собрания АРБР.
"Мы определили, кто должен войти в совет, кто должен президентом, председателем совета, определили окончательный текст устава. Все известно же, будем рекомендовать президентом Лунтовского, а председателем совета Аксакова", - сказал Аксаков.
Говоря о новом составе совета ассоциации, Аксаков уточнил, что в совет, в частности, могут войти глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин.
Ранее сообщалось, что 13 сентября в Сочи пройдет общее собрание ассоциации, которое изменит структуру управления и устав организации. Кроме того, в состав АРБР планируется включить ряд новых членов, в том числе Сбербанк.