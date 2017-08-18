Банковская ассоциация "Россия" перестанет быть региональной

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Общее собрание ассоциации региональных банков России (Ассоциация "Россия"), которое пройдет в Сочи 13 сентября, примет в свои ряды крупнейшие российские банки и изменит структуру управления. Такое решение было одобрено советом ассоциации в пятницу.

Подготовкой всех необходимых документов по изменению устава организации займется рабочая группа под председательством ее президента Анатолия Аксакова (глава комитета Госдумы по финансовому рынку). Рабочая группа состоит из 13 человек, в том числе из представителей региональных, малых и средних банков.

"Ассоциация получит новый импульс развития, при этом основные принципы нашей работы останутся неизменными. В их числе - равенство участников, каждый из которых имеет один голос независимо от размера банка, а также пропорциональное представительство в совете ассоциации разных групп кредитных организаций", - заверил Аксаков журналистов.

Приход новых банков и смена имиджа

Повышенный интерес к Ассоциации "Россия" у крупнейших банков возник после того, как ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк, приняли решение покинуть Ассоциацию российских банков (АРБ). В совместном заявлении они отмечали снижение эффективности ее, объясняя это неудовлетворительной работой руководства организации.

Как сообщил Аксаков журналистам, в настоящее время заявление о вступлении в Ассоциацию "Россия" подал Сбербанк. Остальные крупные банки, за исключением Газпромбанка, уже являются членами ассоциации. Также о своих намерениях стать членом ассоциации заявил банк "Ак Барс", ранее рассматривавший возможность выхода из АРБ.

Чтобы подчеркнуть свою значимость, "Россия" также планирует сменить название, отказавшись от слова "региональная". "Слово "региональная" точно уйдет из названия. Пока рабочая версия - Ассоциация банков России. Это мы тоже будем обсуждать 13 сентября на совете", - пояснил Аксаков.

Обновленная структура и кадровые решения

В связи с приходом новых банков члены совета ассоциации также приняли решение изменить устав и всю систему управления в целом. Так, внутри ассоциации планируется создать президиум, который будет на регулярной основе определять приоритеты в работе ассоциации, в том числе в области законотворческой, аналитической, консультационной работы и взаимодействия с регуляторами финансового рынка.

Совет, как и прежде, будет определять стратегические аспекты работы ассоциации, он будет собираться не реже одного раза в квартал. Предполагается, что в совете и президиуме будут пропорционально представлены системообразующие кредитные организации, банки с универсальными и базовыми лицензиями.

"Таким образом, ассоциация будет наиболее полно отражать позиции разных групп кредитных организаций и банковского сообщества в целом", - заметил Аксаков, уточнив, что все решения по уставу будут приниматься только на общем собрании ассоциации.

Кадровые вопросы, в том числе кандидатуры на пост главы обновленной ассоциации, также планируется решить в Сочи, 13 сентября, добавил Аксаков. Среди претендентов на пост главы обновленной ассоциации, в частности, есть кандидатура первого зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского. Он в свою очередь планирует покинуть должность первого зампреда Банка России с 1 сентября.

Требования к участникам

Обновленный устав банковской Ассоциации "Россия" предъявит и новые требования к своим участникам. По словам Аксакова, сейчас критерии членства в ассоциации только обсуждаются, но вполне возможно, что при приеме в ассоциацию, в частности, будут смотреть на качество корпоративного управления.

"Членство в ассоциации и тем более в совете должно быть обусловлено высоким качеством работы банка и полным соответствием его деятельности требованиям закона и регулятора", - отметил Аксаков.

При этом в беседе с корреспондентом ТАСС Аксаков уточнил, что банки, которые не будут соответствовать установленным критериям, но уже состоят в "России", должны будут предоставить план оздоровления кредитной организации.