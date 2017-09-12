Комитет Госдумы рекомендовал освободить Лунтовского от членства в совете директоров ЦБ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал депутатам освободить экс-зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского от должности члена совета директоров Банка России. Как сообщил глава комитета Анатолий Аксаков, соответствующее заявление подано самим Лунтовским.

"Думаю, что Георгий Иванович [Лунтовский] с его опытом будет востребован", - отметил Аксаков.

Госдума рассмотрит вопрос об освобождении Лунтовского от должности члена совета директоров ЦБ 20 сентября.

Георгий Лунтовский принял решение покинуть пост первого зампреда ЦБ с 1 сентября по собственному желанию, сообщал регулятор. Он работает в ЦБ с 1999 года: в 1999-2005 гг. в должности зампреда, с 2005 г. - первого зампреда. На этом посту Лунтовский курировал денежное обращение, работу Российского объединения инкассации, деятельность территориальных учреждений ЦБ, кадровую политику и другие вопросы.

В 1996-1999 гг. был депутатом Госдумы, входил в комитет Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. В 1991-1992 гг. возглавлял правление "Воронежкредитпромбанка", в 1992-1996 гг. был гендиректором акционерного коммерческого банка "Воронеж".

Ассоциации "Россия" будет рекомендовать Лунтовского на должность президента

Как сообщал ранее Анатолий Аксаков, совет Ассоциации региональных банков "Россия" будет рекомендовать общему собранию назначить президентом ассоциации бывшего первого зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского.

Говоря о новом составе совета ассоциации, Аксаков уточнил, что в совет, в частности, могут войти глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее сообщалось, что 13 сентября в Сочи пройдет общее собрание ассоциации, которое изменит структуру управления и устав организации. Кроме того, в состав АРБР планируется включить ряд новых членов, в том числе Сбербанк.