Ущерб от шторма "Харви" для нефтедобычи в США оказался вдвое меньше, чем от "Катрины"

ТАСС, 12 сентября. Шторм "Харви", обрушившийся на штат Техас в конце августа, по своим последствиям оказался для нефтяного центра добычи в США намного слабее, чем его предшественник - ураган "Катрина" в 2005 году. К такому выводу пришли эксперты ОПЕК в сентябрьском отчете организации.

"Харви" вызвал снижение нефтедобычи максимум на 0,8 млн баррелей в сутки, тогда как ураган "Катрина", который в 2005 году также бушевал в Мексиканском заливе, сократил добычу на 1,4 млн баррелей в сутки, что составляло почти 95% всей добычи на шельфе залива.

В случае с "Харви" только половина из 0,8 млн выбывших баррелей пришлась на шельф, остальное - на материковую добычу.

В то же время "Харви" сильно навредил трубопроводам, перерабатывающим и портовым мощностям, снизив переработку на 4,8 млн баррелей на пике, отмечается в отчете. Перебои с поставками нефтепродуктов в свою очередь вызвали рост цен на бензин на 29% - до $2,14 за галлон, что является максимумом с 2015 года.

Однако, по мнению ОПЕК, американская нефтяная отрасль достаточно быстро оправится от последствий урагана.

В то же время "появление урагана "Ирма", который возник вслед за "Харви", свидетельствует о том, что сезон ураганов в 2017 году будет особенно разрушительным, с потенциальными последствиями для нефтедобычи". В связи с этим ОПЕК подчеркнула в своем отчете, что готова обеспечить стабильность поставок, если потребуется.