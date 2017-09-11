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ABC: ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" может достичь $290 млрд

Происшествия
11 сентября, 21:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, сентября. /ТАСС

По мнению эксперта, ущерб, нанесенный стихийными бедствиями, будет сказываться на экономике США вплоть до конца нынешнего года

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Общий ущерб экономике США от ураганов "Харви" и "Ирма" может достичь $290 млрд. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC со ссылкой на оценки президента консультационной компании AccuWeather Джоэла Майерса.

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"По нашим оценкам ущерб от урагана "Ирма" составит около $100 млрд и это - один из самых значительных ущербов, когда-либо причиненных ураганами, - отметил он. - Это эквивалентно 0,5 процентного пункта ВВП. Ураган "Харви", по нашим оценкам, стал стихийным бедствием, нанесшим самый большой ущерб в истории США - около $190 млрд, что эквивалентно 1 процентному пункту ВВП".

В сумму ущерба эксперт включил ущерб, понесенный бизнесом, потери, связанные с ростом безработицы, повреждения инфраструктуры, потерю урожая, ущерб частной собственности и повышенные расходы на горючее.

По мнению эксперта, ущерб, нанесенный стихийными бедствиями, будет сказываться на экономике США вплоть до конца нынешнего года.

В конце августа в Атлантике сформировались сразу два урагана пятой, максимальной степени мощности по шкале Саффира-Симпсона - "Ирма" и "Харви". Стихия затронула восточное побережье Соединенных Штатов, а также Пуэрто- Рико, Кубу, острова Сен-Мартен и Сен-Бартельми, Антигуа и Барбуда, Американские и Британские Виргинские острова, нанеся значительный ущерб и приведя к человеческим жертвам. Жертвами "Харви" в Техасе стали 70 человек, 5 человек погибли во Флориде из-за урагана "Ирмы", также унесшего 27 жизней на островах Карибского бассейна.

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