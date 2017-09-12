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Премьер Ливана заявил о заинтересованности в приходе бизнеса РФ в газовые проекты страны

Экономика и бизнес
12 сентября, 16:04 UTC+3 ГОРКИ 12, сентября. /ТАСС

Саад Харири также предложил Дмитрию Медведеву стать первым российским главой кабмина, который посетит Ливанскую Республику

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ГОРКИ, 12 сентября. /ТАСС/. Ливан заинтересован в приходе российского бизнеса в газовые и инфраструктурные проекты страны. Об этом заявил председатель Совета министров Ливанской Республики Саад Харири на переговорах с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

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"Сейчас российские компании участвуют в тендерах на разработку газовых месторождений, мы очень хотим, чтобы российский бизнес присутствовал в нашей стране. Также мы скоро начнем реализацию проектов, связанных с инвестициями в инфраструктуру, и здесь мы также хотели бы, чтобы российские компании пришли к нам работать на этом рынке", - сказал ливанский премьер.

Председатель Совета министров Ливана отметил, что политические отношения Бейрута и Москвы "находятся на превосходном уровне, нам хотелось бы, чтобы экономические отношения также дотянулись до этого уровня. "Для нас очень важно то, что мы со всей серьезностью подходим к необходимости развития наших отношений в области экономики, что важно для обеих стран. Я считаю, что необходимо сделать так, чтобы мой визит стал важной инвестицией в укрепление экономических отношений", - сказал Харири.

Он предложил Медведеву стать первым российским главой кабмина, который посетит Ливанскую Республику. "Очень рад находиться здесь, тем более, когда такая хорошая погода. Рассчитываю, что Вы сможете посетить Ливан и станете первым председателем правительства России, который посетил нашу страну. Мне бы этого очень хотелось", - сказал Харири. Глава российского кабмина поблагодарил его за это приглашение.

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Персоны
Харири, Саад Медведев, Дмитрий Анатольевич
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