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Греф назвал историю с овердрафтом фейком "от начала и до конца"

Экономика и бизнес
12 сентября, 16:15 дата обновления: 12 сентября, 16:29 UTC+3

Глава Сбербанка подчеркнул, что без согласия клиента изменить тип карты невозможно

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Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам, что история с изменением статуса дебетовых карт в мобильном приложении банка на овердрафтный - фейк "от начала и до конца".

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"Это фейк от начала и до конца. Первое - никто ничего не менял в наших электронных каналах. И в принципе это изменить нельзя. Овердрафтная карта и дебетовая карта - два разных продукта. Это то же самое, как если без вашего согласия заменить кредит на депозит. Это невозможно сделать. Это очевидный фейк, почему-то старательно очень раскручиваемый", - сказал Греф, отвечая на вопрос ТАСС.

В понедельник некоторые клиенты Сбербанка заявили, что их дебетовые карты теперь отображаются в мобильном приложении как овердрафтные, то есть допускающие перерасход средств.

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Персоны
Греф, Герман Оскарович
Страны
Россия
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