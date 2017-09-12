Греф назвал историю с овердрафтом фейком "от начала и до конца"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам, что история с изменением статуса дебетовых карт в мобильном приложении банка на овердрафтный - фейк "от начала и до конца".

"Это фейк от начала и до конца. Первое - никто ничего не менял в наших электронных каналах. И в принципе это изменить нельзя. Овердрафтная карта и дебетовая карта - два разных продукта. Это то же самое, как если без вашего согласия заменить кредит на депозит. Это невозможно сделать. Это очевидный фейк, почему-то старательно очень раскручиваемый", - сказал Греф, отвечая на вопрос ТАСС.

В понедельник некоторые клиенты Сбербанка заявили, что их дебетовые карты теперь отображаются в мобильном приложении как овердрафтные, то есть допускающие перерасход средств.