Новый режим закупки иностранной техники увеличит спрос на отечественную на 20 судов в год

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Прирост спроса на отечественную высокотехнологическую продукцию судостроения после введения нового режима закупки иностранной морской и авиационной техники может составить 20 и более судов ежегодно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

С 1 января 2018 года власти РФ начнут регулировать оборот в сфере закупок иностранной техники, в частности, речь авиационной и морской техники. Новые правила распространяются на компании, в которых доля государства превышает 50%, и на их дочерние структуры. Такие предприятие будут обязаны согласовывать закупку дороже 2 млн рублей с правительственной комиссией по импортозамещению.

"В результате корректировки действующего законодательства мы прогнозируем увеличение спроса на отечественную высокотехнологическую продукцию судостроения. В абсолютных величинах прирост может составить от 20 и более судов ежегодно", - сказали в Минпромторге.

Новые нормы по согласованию будут распространяться исключительно на закупки в рамках новых проектов, уточнили в министерстве.

Ранее в Минпромторге заявляли, что меры господдержки в авиастроении, в том числе и контроль за закупками иностранной техники (для самолетов предполагается установить планку в 1 млрд руб., для вертолетов - в 400 млн руб.), позволит к 2030 году заместить иностранную технику в пользу российских аналогов, в том числе самолетов SSJ-100, МС-21 (вместо самолетов семейства Airbus A320 и Boeing 737, а также Bombardier и Embraer) и вертолетов Ми-171А2.