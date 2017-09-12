Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый режим закупки иностранной техники увеличит спрос на отечественную на 20 судов в год

Экономика и бизнес
12 сентября, 19:30 дата обновления: 12 сентября, 19:33 UTC+3

Власти России с 1 января 2018 года начнут регулировать оборот в сфере закупок иностранной техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Прирост спроса на отечественную высокотехнологическую продукцию судостроения после введения нового режима закупки иностранной морской и авиационной техники может составить 20 и более судов ежегодно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

С 1 января 2018 года власти РФ начнут регулировать оборот в сфере закупок иностранной техники, в частности, речь авиационной и морской техники. Новые правила распространяются на компании, в которых доля государства превышает 50%, и на их дочерние структуры. Такие предприятие будут обязаны согласовывать закупку дороже 2 млн рублей с правительственной комиссией по импортозамещению.

Смотрите также

Минпромторг: новый режим закупки авиатехники в РФ позволит заместить ее импорт

Новый режим закупки иностранной техники увеличит заказы судостроителям РФ на $2-2,5 млрд

"В результате корректировки действующего законодательства мы прогнозируем увеличение спроса на отечественную высокотехнологическую продукцию судостроения. В абсолютных величинах прирост может составить от 20 и более судов ежегодно", - сказали в Минпромторге.

Новые нормы по согласованию будут распространяться исключительно на закупки в рамках новых проектов, уточнили в министерстве.

Ранее в Минпромторге заявляли, что меры господдержки в авиастроении, в том числе и контроль за закупками иностранной техники (для самолетов предполагается установить планку в 1 млрд руб., для вертолетов - в 400 млн руб.), позволит к 2030 году заместить иностранную технику в пользу российских аналогов, в том числе самолетов SSJ-100, МС-21 (вместо самолетов семейства Airbus A320 и Boeing 737, а также Bombardier и Embraer) и вертолетов Ми-171А2.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Хиллари Клинтон
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон
2
США недовольны решением Анкары закупить у РФ систему С-400
3
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
4
Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года
5
Суд приговорил "тверского стрелка" к пожизненному заключению
6
Рябков не видит перспектив возврата дипсобственности РФ в США без суда
7
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама