Apple объявила цены на новые модели iPhone в России

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple объявила стоимость новых моделей iPhone в России.
Так, цены на iPhone 8 в официальном магазине будут начинаться с 56,99 тыс. pyб. за модель с дисплеем 4,7 дюйма и памятью в 64 Гб, указывается на сайте Apple.
Цена на 4,7-дюймовый iPhone 8 с памятью в 256 Гб составит 68,99 тыс. pyб. Стоимость iPhone 8 Plus с экраном в 5,5 дюйма составит 64,99 тыс. pyб. и 76,99 тыс. pyб. за модель с емкостью 64 и 256 Гб соответственно.
Что касается флагманской модели IPhone X, то цены в России на него стартуют с 79,99 тыс. pyб. за модель с памятью в 64 Гб. Цена на модель с 256 Гб составит 91,99 тыс. руб.
Оформить предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus можно будет с 15 сентября, а доступен в России он станет с 29 сентября.
Для сравнения, в США цены на iPhone 8 будут начинаться от $699, iPhone 8 Plus - от $799. IPhone X в базовом исполнении обойдется американским покупателям в $999.