МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть до максимального уровня за два года

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ТАСС, 13 сентября. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августовским прогнозом - до 97,7 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сентябрьском докладе агентства.
МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в 2017 году увеличится на 1,6 млн баррелей в сутки относительно показателя предыдущего года. Этот прогноз на 100 тыс. баррелей в сутки выше, чем МЭА прогнозировало в августе. Кроме того, этот показатель является максимальным за два года.
МЭА также повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,1 млн баррелей в сутки, прогноз по росту спроса в 2018 году увеличен также на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,4 млн баррелей в сутки.
"Спрос на нефть увеличился на 1,2 млн баррелей в сутки в годовом выражении в I квартале 2017 года и ускорился до 2,3 млн баррелей в сутки во II квартале из-за сочетания уверенного спроса, со стороны стран, не входящих в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - прим. ТАСС), и очень высокого потребления в странах ОЭСР. Мировой рост должен замедлиться в III квартале из-за воздействия ураганов на спрос на нефть в США, прежде чем темпы мирового роста смогут отскочить обратно вверх в IV квартале", - говорится в докладе МЭА.
Глобальные коммерческие запасы нефти в июле остались на уровне 3,016 млрд баррелей, не изменившись с уровня июня, что превышает пятилетнюю норму на 190 млн баррелей.
При этом запасы нефтепродуктов превышали норму всего на 356 млн баррелей, отмечается в отчете.
МЭА ожидает более заметного снижения запасов по итогам августа, так как ураган "Харви" в США оказал сильное влияние на запасы нефти и нефтепродуктов в США.