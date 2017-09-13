Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть до максимального уровня за два года

Экономика и бизнес
13 сентября, 11:29 дата обновления: 13 сентября, 11:33 UTC+3 /Обновлено,

По данным Международного энергетического агентства, мировой спрос на ресурс в 2017 году увеличится на 1,6 млн баррелей в сутки относительно показателя прошлого года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 сентября. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августовским прогнозом - до 97,7 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сентябрьском докладе агентства.

МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в 2017 году увеличится на 1,6 млн баррелей в сутки относительно показателя предыдущего года. Этот прогноз на 100 тыс. баррелей в сутки выше, чем МЭА прогнозировало в августе. Кроме того, этот показатель является максимальным за два года.

МЭА также повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,1 млн баррелей в сутки, прогноз по росту спроса в 2018 году увеличен также на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,4 млн баррелей в сутки.

"Спрос на нефть увеличился на 1,2 млн баррелей в сутки в годовом выражении в I квартале 2017 года и ускорился до 2,3 млн баррелей в сутки во II квартале из-за сочетания уверенного спроса, со стороны стран, не входящих в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - прим. ТАСС), и очень высокого потребления в странах ОЭСР. Мировой рост должен замедлиться в III квартале из-за воздействия ураганов на спрос на нефть в США, прежде чем темпы мирового роста смогут отскочить обратно вверх в IV квартале", - говорится в докладе МЭА.

Запасы нефти

Глобальные коммерческие запасы нефти в июле остались на уровне 3,016 млрд баррелей, не изменившись с уровня июня, что превышает пятилетнюю норму на 190 млн баррелей.

При этом запасы нефтепродуктов превышали норму всего на 356 млн баррелей, отмечается в отчете.

МЭА ожидает более заметного снижения запасов по итогам августа, так как ураган "Харви" в США оказал сильное влияние на запасы нефти и нефтепродуктов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Шторм "Харви" Мировые цены на нефть
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"
2
Источник: задержан замдиректора ФСИН Олег Коршунов
3
Источник: с заместителем директора ФСИН Коршуновым проводятся следственные действия
4
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
5
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
6
Украинские СМИ сообщили об "исчезновении" Саакашвили
7
Первое судно с углем из США прибыло в Одессу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама