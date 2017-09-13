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Ассоциация "Россия" планирует активно участвовать в законотворчестве

Экономика и бизнес
13 сентября, 20:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Георгий Лунтовский также добавил, что ассоциация и ее члены должны скорректировать стратегию взаимодействия с Центробанком и вывести ее на новый конструктивный уровень

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ассоциация банков России (Ассоциация "Россия") намерена активно участвовать в законотворческой деятельности в банковской сфере и вести конструктивный диалог с Центробанком, заявил новый президент ассоциации Георгий Лунтовский в интервью телеканалу "Россия 24".

"Среди основных задач, прежде всего, трансформирование ассоциации, изменение ее структуры, приведение ее в соответствие с изменившимся уставом. Мы предполагаем активное участие в законотворческой деятельности, активный диалог с регулятором. Конструктивный диалог с регулятором - одна из наших основных задач", - подчеркнул он.

Кроме того, Лунтовский отметил, что ассоциация и все ее члены "должны скорректировать свою стратегию взаимодействия с регулятором и вывести ее на новый конструктивный уровень". "Такая задача передо мной и перед советом ассоциации поставлена банковским сообществом и банками, которые входят в нее", - сказал он, добавив, что на следующей неделе ассоциация приступит к разработке планов по налаживанию такого взаимодействия между организацией и Банком России.

В среду совет ассоциации "Россия" избрал Лунтовского президентом организации. До этого Лунтовский занимал пост первого заместителя председателя ЦБ РФ. Бывший глава ассоциации Анатолий Аксаков, занимавший эту должность 11 лет, назначен председателем совета ассоциации.

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