ЦБ: банк "Открытие" вскоре получит минимально необходимые средства для продолжения работы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Банк "ФК Открытие" на первом этапе докапитализации получит от ЦБ РФ минимально необходимые средства для поддержания деятельности, сообщил зампредседателя ЦБ Василий Поздышев в эфире телеканала "Россия 24".

"Пока временная администрация еще проводит оценку, оценка еще не закончена. В настоящее время нами выделена сумма на поддержку ликвидности. В ближайшее время мы начнем первый этап докапитализации. Они [средства] просто нужны будут для того, чтобы поддержать сам банк с минимальной достаточностью капитала, а также поддержать непрерывность деятельности его филиалов", - сказал Поздышев.

Банк "ФК Открытие" оформил контроль в "Росгосстрах банке", санируемом банке "Траст", стал владельцем 100% акций "Негосударственного пенсионного фонда РГС" и НПФ "Лукойл-Гарант", а также увеличил долю в страховой компании "Росгосстрах" до 26,18%, следует из материалов "ФК Открытие".

В "Росгосстрах банке" "ФК Открытие" приобрел 60,51%, следует из материалов, хотя ранее Федеральная антимонопольная служба согласовала "Открытие холдингу" покупку 76% акций банка. В страховой компании "Росгосстрах" 28 августа увеличилась доля с 18,8%, приобретенных по сделке репо, до 26,18%. Ранее "Росгосстрах" сообщал, что под управлением менеджеров "Открытия" компания находится с февраля 2017 года.

Также банк приобрел 100% акций двух негосударственных пенсионных фондов - "НПФ РГС", входившего в группу "Росгосстраха", и НПФ "Лукойл-гарант", близкого к группе "Открытие". Кроме того, "ФК Открытие" стал владельцем 99,99% акций санируемого банка "Траст".