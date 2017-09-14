Президент банка "Открытие" и три члена правления освобождены от своих должностей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент банка "Открытие" Рубен Аганбегян и три члена правления кредитной организации освобождены от занимаемых должностей. Об этом говорится в материалах банка.

Так, прекращены полномочия членов правления банка "Открытие" Елены Будник, Геннадия Жужлева и Константина Церазова. Вместе с тем в правлении остались два действующих члена: председатель правления Евгений Данкевич и его первый заместитель Владимир Рыкунов.

Банк России 29 августа принял решение реализовать меры, направленные на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного летом 2017 года Фонда консолидации банковского сектора. Регулятор оценил потребность в докапитализации группы "Открытие" в 250-400 млрд руб.