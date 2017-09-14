Консенсус-прогноз: ЦБ понизит ключевую ставку с 9% до 8,5% в ответ на замедление инфляции

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Банк России практически со стопроцентной вероятностью понизит ключевую ставку на заседании 15 сентября, считают опрошенные ТАСС эксперты. По мнению аналитиков, вопрос на предстоящем заседании заключается лишь в степени снижения показателя - на 25 или 50 базисных пунктов с текущих 9% годовых. Уверенность экономистов в готовности ЦБ снизить ставку подтверждают и слова главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, которая 7 сентября заявила о том, что ЦБ видит возможности для сокращения ставки, и, скорее всего, дискуссия будет идти между сокращением ставки на 0,25 или 0,5 процентного пункта.

Кроме того, замедление инфляции в августе до 3,3% с 3,9% в июле будет учтено Банком России при решении по ставке в пятницу. В начале первого месяца осени инфляция замедлилась еще сильнее - в годовом выражении на 11 сентября инфляция составила около 3,2%. По мнению министра экономического развития РФ Максима Орешкина, это является сигналом для дальнейшего снижения ставок ЦБ, чтобы удержать инфляцию на уровне, близком к целевому в 4%.

Эксперты с министром согласны и также считают инфляцию основным аргументом в пользу снижения ключевой ставки. "Мы ожидаем, что в пятницу совет директоров Банка России примет решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. Значительное замедление темпов месячной инфляции в августе и устойчивая тенденция к укреплению рубля под влиянием спроса иностранных инвесторов на ОФЗ, служат достаточным основанием для снижения ставки на 50 б.п.", - комментирует главный стратег по рынку валют и процентных ставок Sberbank CIB Том Левинсон.

Рекордный август

Наиболее значимым фактором для ЦБ сейчас является рекордное замедление инфляции, считают эксперты. В августе, на фоне удешевления плодоовощной продукции нового урожая, годовая инфляция замедлилась до 3,3%, что на 0,7 п.п. ниже целевого уровня инфляции ЦБ на конец года. Кроме того, в месячном выражении в августе была зафиксирована дефляция на уровне 0,5% - рекордный показатель с 2003 года.

В таких условиях на пятничном заседании Банк России будет вынужден понизить ставку, уверен начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. "Тем более, что предыдущее его решение было за сохранение ставки на уровне 9% годовых. Реалии же таковы, что инфляция в августе - 3,3%, годовой прогноз по инфляции - 4%, ставки по ОФЗ - 7,5%. Деньги существенно подешевели. И ставка Банка России при ее нынешнем уровне перестает играть регулирующую роль. Кроме того, высокие ставки со стороны ЦБ - это снижение денежной ликвидности в экономике, то есть торможение кредитования и самого экономического роста", - полагает эксперт.

Кроме того, инфляционные ожидания, на которые ЦБ РФ также обращает внимание, снизились в августе до рекордных 9,5%. "К концу года рост цен может составить 3,3-3,4%, способствуя дальнейшему снижению инфляционных ожиданий. Это улучшит и перспективы на 2018 год, способствуя более легкому достижению среднегодовой инфляции в 4%. Поэтому, как мы указали вчера в своем отчете к заседанию ЦБ, в пятницу более вероятно снижение ставки на 50 б.п.", - добавляет главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой.

Интрига в величине снижения

Ожидаемое снижение ключевой ставки 15 сентября, тем не менее, не делает это опорное заседание менее интересным и для рынка. Вся интрига заключается в шаге снижения показателя. С одной стороны рекордно низкая инфляция указывает на необходимость смягчения денежно-кредитной политики, чтобы удержать инфляцию вблизи целевого уровня в 4%. С другой стороны, ЦБ может выбрать более осторожную траекторию снижения ставки, чтобы понаблюдать за инфляцией в оставшейся части года, а также оставить себе пространство для маневра в начале 2018 года. Консенсус-прогноз из 39 аналитиков, опрошенных Bloomberg, почти единогласно указывает на снижение ставки 15 сентября до 8,5%. Лишь шесть из 39 экономистов полагают, что ЦБ поведет себя осторожно и снизит ключевую ставку на 25 б.п.

Аналитики УК "Альфа-Капитал" ждут снижения ключевой ставки на 50 б.п., рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики компании Владимир Брагин. "Я и мои коллеги склоняемся к 0,5 п.п. Но есть у меня определенные сомнения, я понимаю, что вероятность тут далеко не 100%. Хотя, скорее всего, и будет так, - рассуждает эксперт. - Я думаю, что ЦБ может проявить осторожность, поскольку последние пару заседаний он ставку не снижал, поэтому делать резкое движение после паузы он может просто поостеречься. К тому же замедление инфляции - это проявление сезонности этого года, и может сыграть тот аргумент, что ЦБ захочет посмотреть, насколько далеко зайдет эта сезонность, не будет ли возврата по уровню цен, скажем так, к исходным уровням, что приведет к ускорению месячной инфляции по отношению к прошлому году. Базовый сценарий - 0,5 п.п., но я оставляю возможность, что ЦБ будет более осторожным".

Экономисты из "Ренессанс Капитала", Bank of America Merrill Lynch, ING, Sberbank CIB и "ВТБ Капитала" также ждут снижения ставки на 50 б.п. Однако, по мнению экспертов из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", регулятор не раз показывал, что не готов к резким изменениям ставки. "Этих изменений ключевой ставки и так было достаточно с конца 2014 по первую половину 2016 годов, когда межбанковский и денежный рынки требовали активных действий со стороны монетарных властей. Поэтому, думаю, снижение составит 0,25 п.п. И ЦБ объявит, что продолжит пристально следить за инфляцией и влиянием денежной политики на экономическое развитие и внутренний спрос. То есть опосредовано сообщит, что впереди очередное снижение, еще на 0,25 п.п", - поясняет Хохрин из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Ожидания до конца года

До конца 2017 года ЦБ, помимо предстоящего, проведет еще два заседания совета директоров по вопросам денежно- кредитной политики: в октябре и декабре. По мнению экономистов, даже при снижении ставки на 50 б.п. в пятницу у ЦБ останется, как минимум, запас снижения на 25 б.п. до конца года. При этом некоторые эксперты ожидают снижения ставки и до 8%. Такого мнения, например, придерживает главный экономист по России и СНГ BofA Merrill Lynch Владимир Осаковский. "Минус 50 б.п. мы ждем на заседании 15 сентября за счет резкого торможения инфляции и улучшения инфляционных ожиданий. До конца года ждем еще 50 б.п., то есть снижения ключевой ставки до 8%", - говорит он.

Тем не менее все будет зависеть от динамики инфляции в октябре - декабре, полагают эксперты. Поэтому многие аналитики ждут ставку на конец года в диапазоне 8-8,25%. К такому диапазону склоняется Брагин из УК "Алька-Капитал". По его мнению, регулятору разумнее было бы действовать чуть более осторожно и оставить возможность для снижения ставки на следующей год, а не переводить денежно-кредитную политику в нормальное состояние сразу же после замедления инфляции.

"ЦБ в плане инфляции более осторожен, нет у него такого правила, что если инфляция снизилась, обязательно тут же следует снижение ставки. В данном случае регулятор действует достаточно осторожно, последовательно и не торопится нормализовывать денежно-кредитную политику сразу же, как только инфляция оказалась в районе его целевого значения. Во-вторых, наверное, на следующий год ЦБ оставит некоторое пространство для маневра. Все-таки там и предвыборный год, и все равно нужно понимать, что сразу давать все стимулы экономике - это тоже неправильно", - пояснил Брагин.

Решения ЦБ по ставке в октябре и декабре будут зависеть от динамики инфляции за сентябрь-октябрь, добавляет аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ирина Лебедева. "Вполне возможно, что будет еще одно снижение на 25 б.п., но это оптимистичный вариант. Мы не знаем, насколько долгосрочный этот фактор замедления инфляции. Может быть, был сильный провал инфляции в августе, который очень быстро отыграется. Условно, весь урожай созрел в один день, его в один день продали, а дальше цена выросла. Возможно, понижение ставки в сентябре будет последним в этом году, если быстро цены восстановятся. Если нет, то возможно еще одно снижение на 25 б.п., но не больше", - считает аналитик.

КОНСЕНСУС

Компания Прогноз

ВТБ Капитал 8,5%

Sberbank CIB 8,5%

Citi 8,5%

Ренессанс Капитал 8,5%

Уралсиб 8,5%

Barclays 8,5%

Morgan Stanley 8,5%

ФГ БКС 8,5%

BofA Merrill Lynch 8,5%

Goldman Sachs 8,5%.