Авиакомпании РФ смогут начать внутренние полеты по территории стран ЕврАзЭС к 2025 году

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МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Авиакомпании стран ЕврАзЭС (России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении) с 2025 года смогут начать выполнять внутренние полеты на территории других стран сообщества, следует из ответа пресс-службы Минтранса на запрос ТАСС. Такую возможность компании получат в рамках создания единого транспортного пространства.
"Единое транспортное пространство ЕАЭС подразумевает, что авиакомпании одной страны смогут совершать внутренние перелеты на территории другой страны", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса.
Как ранее сообщал журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов, транспортное пространство стран ЕврАзЭС станет единым с 2025 года. Как пояснял отвечающий за авиасообщение замминистра транспорта Валерий Окулов, дорожная карта по развитию авиасообщения с этими странами подразумевает, в том числе, снятие ограничения в воздушном сообщении к 2025 году. Он также отмечал, что снятие ограничений с Казахстаном и Киргизией может занять больше времени, чем с Арменией и Белоруссией.
По мнению сотрудника Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Андрея Крамаренко, такая мера более привлекательна для российских авиакомпаний, нежели для перевозчиков других стран.
"Сейчас у нас с партнерами по сообществу нет даже режима открытого неба (подразумевает право летать между двумя странами без ограничений по количеству полетов и назначенных авиакомпаний - прим. ТАСС). И Белоруссия, и Казахстан довольно стабильно проводят политику, направленную на защиту своих национальных перевозчиков Belavia и AirAstana. И убедить их прекратить это делать будет достаточно сложно. В этом свете нет никаких предпосылок для формирования единого воздушного пространства, - говорит он. - Более того, если посмотреть на то, что происходит на рынке перевозок между Россией и другими ближайшими соседями, то видно, что в ходе либерализации российские компании начинают выдавливать перевозчиков других стран. Например, так произошло в Армении. То есть от либерализации выигрывают скорее российские компании".
Среди крупнейших авиакомпании России, опрошенных ТАСС, пока никто не выразил однозначной заинтересованности во внутренних полетах на территории стран ЕврАзЭС. В "Аэрофлоте" и "Победе" (входит в "Аэрофлот") от комментариев отказались. В "России" (дочка "Аэрофлота") отметили, что обсуждать планы полетов на 2025 год сейчас преждевременно. В S7 отметили, что компания рассматривает любые возможности.
Как сообщил ТАСС коммерческий директор UTair Павел Пермяков, компании сейчас в первую очередь интересны полеты между российскими городами, но в целом UTair поддерживает открытое небо на любых направлениях.
"Это позволяет нам в короткие сроки предлагать пассажирам новые возможности для путешествий. Благодаря конкуренции на таких маршрутах формируются доступные тарифы", - отметил он.