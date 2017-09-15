Авиакомпании РФ смогут начать внутренние полеты по территории стран ЕврАзЭС к 2025 году

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Авиакомпании стран ЕврАзЭС (России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении) с 2025 года смогут начать выполнять внутренние полеты на территории других стран сообщества, следует из ответа пресс-службы Минтранса на запрос ТАСС. Такую возможность компании получат в рамках создания единого транспортного пространства.

"Единое транспортное пространство ЕАЭС подразумевает, что авиакомпании одной страны смогут совершать внутренние перелеты на территории другой страны", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса.

Как ранее сообщал журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов, транспортное пространство стран ЕврАзЭС станет единым с 2025 года. Как пояснял отвечающий за авиасообщение замминистра транспорта Валерий Окулов, дорожная карта по развитию авиасообщения с этими странами подразумевает, в том числе, снятие ограничения в воздушном сообщении к 2025 году. Он также отмечал, что снятие ограничений с Казахстаном и Киргизией может занять больше времени, чем с Арменией и Белоруссией.

По мнению сотрудника Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Андрея Крамаренко, такая мера более привлекательна для российских авиакомпаний, нежели для перевозчиков других стран.

"Сейчас у нас с партнерами по сообществу нет даже режима открытого неба (подразумевает право летать между двумя странами без ограничений по количеству полетов и назначенных авиакомпаний - прим. ТАСС). И Белоруссия, и Казахстан довольно стабильно проводят политику, направленную на защиту своих национальных перевозчиков Belavia и AirAstana. И убедить их прекратить это делать будет достаточно сложно. В этом свете нет никаких предпосылок для формирования единого воздушного пространства, - говорит он. - Более того, если посмотреть на то, что происходит на рынке перевозок между Россией и другими ближайшими соседями, то видно, что в ходе либерализации российские компании начинают выдавливать перевозчиков других стран. Например, так произошло в Армении. То есть от либерализации выигрывают скорее российские компании".

Кто планирует воспользоваться таким правом

Среди крупнейших авиакомпании России, опрошенных ТАСС, пока никто не выразил однозначной заинтересованности во внутренних полетах на территории стран ЕврАзЭС. В "Аэрофлоте" и "Победе" (входит в "Аэрофлот") от комментариев отказались. В "России" (дочка "Аэрофлота") отметили, что обсуждать планы полетов на 2025 год сейчас преждевременно. В S7 отметили, что компания рассматривает любые возможности.

Как сообщил ТАСС коммерческий директор UTair Павел Пермяков, компании сейчас в первую очередь интересны полеты между российскими городами, но в целом UTair поддерживает открытое небо на любых направлениях.

"Это позволяет нам в короткие сроки предлагать пассажирам новые возможности для путешествий. Благодаря конкуренции на таких маршрутах формируются доступные тарифы", - отметил он.