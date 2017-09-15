Глава ФАС: продажа доли РЖД в "Трансконтейнере" преждевременна

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КАЗАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. ФАС считает продажу доли РЖД в "Трансконтейнере" преждевременной. Об этом журналистам сказал глава ФАС Игорь Артемьев.
"Я не думаю, что сейчас время продавать долю "Трансконтейнера" кому бы то ни было. Это будируется структурами, которые бы очень хотели, чтобы им подарили "Трансконтейнер". Мы со своей стороны как правительственный орган считаем это преждевременным", - заявил он.