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Замглавы Минсельхоза РФ: Россия и Турция должны увеличить торговлю сельхозпродукцией

Экономика и бизнес
15 сентября, 14:11 UTC+3 МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

По словам Евгения Громыко, потенциал российско-турецкого сотрудничества в сельскохозяйственной области раскрыт не полностью

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия и Турция не полностью используют потенциал взаимного сотрудничества и должны нарастить товарооборот сельхозпродукцией. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко, комментируя итоги поездки в Турцию, где в том числе обсуждался допуск турецких томатов на российский рынок и открытие мясного рынка Турции для России.

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"Потенциал нашего сотрудничества (с Турцией) в сельскохозяйственной области раскрыт не полностью. Мы должны совместно с турецкими партнерами предпринять усилия по увеличению взаимного товарооборота", - цитирует Громыко пресс-служба Минсельхоза РФ.

13-14 сентября в Анталье прошла встреча российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству, в рамках которой, в частности, встретились заместители министров сельского хозяйства двух стран.

В ходе встречи стороны договорились продолжить работу по вопросам взаимных поставок мяса птицы, поставок российского мяса в Турцию и импорта турецких гранатов и баклажанов на российский рынок. Кроме того, в Россельхознадзоре отметили, что в случае отмены ограничений ввоз томатов в Россию наиболее приемлем с крупных предприятий в целях фитосанитарной безопасности.

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Персоны
Громыко, Евгений Васильевич
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