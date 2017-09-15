Замглавы Минсельхоза РФ: Россия и Турция должны увеличить торговлю сельхозпродукцией

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия и Турция не полностью используют потенциал взаимного сотрудничества и должны нарастить товарооборот сельхозпродукцией. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко, комментируя итоги поездки в Турцию, где в том числе обсуждался допуск турецких томатов на российский рынок и открытие мясного рынка Турции для России.

"Потенциал нашего сотрудничества (с Турцией) в сельскохозяйственной области раскрыт не полностью. Мы должны совместно с турецкими партнерами предпринять усилия по увеличению взаимного товарооборота", - цитирует Громыко пресс-служба Минсельхоза РФ.

13-14 сентября в Анталье прошла встреча российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству, в рамках которой, в частности, встретились заместители министров сельского хозяйства двух стран.

В ходе встречи стороны договорились продолжить работу по вопросам взаимных поставок мяса птицы, поставок российского мяса в Турцию и импорта турецких гранатов и баклажанов на российский рынок. Кроме того, в Россельхознадзоре отметили, что в случае отмены ограничений ввоз томатов в Россию наиболее приемлем с крупных предприятий в целях фитосанитарной безопасности.