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Средние ставки по ипотеке до конца года могут снизиться до 9-9,5%

Экономика и бизнес
15 сентября, 17:37 UTC+3 МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Банк России понизил ключевую ставку до 8,5% годовых

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) прогнозирует снижение средней ставки по ипотеке до 9-9,5% до конца года. Об этом сообщили ТАСС в аналитическом центре АИЖК, комментируя решение ЦБ понизить ключевую ставку до 8,5% годовых.

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"Уже сейчас ставки опустились ниже 10%. По нашим прогнозам, до конца года средние ставки снизятся до 9-9,5%", - отметили в агентстве.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что Банк России ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке, что поддержит спрос на этот вид кредитов.

Как отметили аналитики АИЖК, в августе уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,3%, что ниже целевого ориентира Банка России в 4%, и, по их мнению, снижение ключевой ставки ЦБ "призвано несколько сбалансировать разрыв между действующим уровнем инфляции и текущими ставками кредитования".

"В конце августа - начале сентября мы наблюдали новую волну снижения ипотечных ставок ключевыми кредиторами, которая во многом учитывала сегодняшнее снижение ключевой ставки. До конца 2017 года не исключены дополнительные снижения ключевой ставки. Кроме этого, все крупнейшие ипотечные кредиторы будут стремиться к установлению однозначной ставки ипотечного предложения в диапозоне 9-9,5%, что в полной мере будет соответствовать условиям новой монетарной реальности", - резюмировали в АИЖК.

Последние два заседания совета директоров Банка России в 2017 году, на которых будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланированы на 27 октября и 15 декабря.

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