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ЦБ предполагает сохранение международных финансовых санкций до 2020 года

Экономика и бизнес
15 сентября, 23:15 UTC+3 МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

При этом регулятор отмечает, что экономика России адаптировалась к этим ограничениям

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России предполагает сохранение международных финансовых санкций до 2020 года, но экономика РФ адаптировалась к ним. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2018-2020 годы.

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"Банк России предполагает сохранение международных финансовых санкций на всем прогнозном горизонте. Их сдерживающее влияние продолжит ослабевать с учетом уже произошедшей адаптации к ним российских реального и финансового секторов", - отмечается в документе.

Регулятор также отмечает, что в среднесрочной перспективе внешнеэкономические факторы не будут оказывать значимой поддержки российской экономике, оставаясь ключевым источником неопределенности, в том числе с учетом геополитического фона.

"Учитывая заявления международных партнеров о возможности дальнейшего ужесточения финансовых санкций в отношении России, Банк России проводит анализ стрессовых сценариев для оценки возможных эффектов и способности адаптации к ним финансового сектора", - отмечает регулятор.

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