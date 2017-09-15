ЦБ предполагает сохранение международных финансовых санкций до 2020 года

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России предполагает сохранение международных финансовых санкций до 2020 года, но экономика РФ адаптировалась к ним. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2018-2020 годы.
"Банк России предполагает сохранение международных финансовых санкций на всем прогнозном горизонте. Их сдерживающее влияние продолжит ослабевать с учетом уже произошедшей адаптации к ним российских реального и финансового секторов", - отмечается в документе.
Регулятор также отмечает, что в среднесрочной перспективе внешнеэкономические факторы не будут оказывать значимой поддержки российской экономике, оставаясь ключевым источником неопределенности, в том числе с учетом геополитического фона.
"Учитывая заявления международных партнеров о возможности дальнейшего ужесточения финансовых санкций в отношении России, Банк России проводит анализ стрессовых сценариев для оценки возможных эффектов и способности адаптации к ним финансового сектора", - отмечает регулятор.