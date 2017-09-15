ЦБ заявил, что его политика позволила преодолеть острую фазу кризиса

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Политика Банка России последних лет позволила преодолеть острую фазу кризиса и предотвратить угрозу для финансовой стабильности. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2018-2020 годы.

"Последовательная и согласованная стабилизационная политика последних лет позволила преодолеть острую фазу кризиса, предотвратить угрозу для финансовой стабильности, а также создать условия для более раннего, чем прогнозировалось, возобновления экономического роста и снижения инфляции до целевого уровня 4%", - отмечается в документе.

Регулятор отмечает, что для устойчивости экономического роста необходимы дальнейшие усилия, направленные на преодоление структурных проблем.

"Активные шаги в направлении диверсификации российской экономики, преодоления ее сырьевой зависимости, повышения эффективности управления на всех уровнях, обновление основных фондов и инфраструктуры, внедрение новых технологий позволят снизить уязвимость России к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры, перейти к модели экономического развития, основанной на внутренних источниках развития", - подчеркивается в докладе.

Регулятор отмечает, что в силу характера решаемых Банком России задач и имеющегося в его распоряжении набора инструментов политика ЦБ РФ "по объективным причинам не можем стать основным драйвером экономического развития".