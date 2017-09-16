Правительство РФ утвердило стратегию развития янтарной отрасли до 2025 года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии развития янтарной отрасли до 2025 года. Как говорится в документе, опубликованном в субботу на сайте кабмина, план по модернизации отрасли планируется реализовать в два этапа.

"Стратегией предусматривается поэтапное увеличение таких целевых индикаторов, как добыча янтарного сырья, производство продуктов переработки янтаря, занятость в сфере переработки янтаря, количество функционирующих туристических и культурных объектов, связанных с янтарём", - говорится в справке к документу.

На первом этапе, который намечен на 2017-2018 гг., планируется решение задач по сохранению потенциала отрасли и снижению негативного влияния неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, для реализации которых предусматривается запуск инструментов и мер государственной поддержки. На втором этапе (2019-2025 гг.) предполагается достижение уровня стран - лидеров по показателям выпуска готовой продукции и создаваемой добавленной стоимости при переработке янтарного сырья.

Ожидается, что в результате реализации стратегии увеличится переработка янтарного сырья в России, повысятся экспортные возможности предприятий отрасли, будут созданы условия для технологической модернизации предприятий отрасли.