Никифоров: кибершпионаж "Лаборатории Касперского" легко было бы отследить при его наличии

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Кибершпионаж "Лаборатории Касперского" можно было бы легко отследить, если бы он имел место. Такое мнение высказал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

"Это невозможно по двум простым причинам. Первое: это было бы легко отследить. Второе: компания "Лаборатория Касперского" работает, прежде всего, на частном рынке, предоставляет продукты домохозяйствам и частным компаниям. Было бы самоубийственно использовать подобные технологии с точки зрения работы на таком крупнейшем рынке как Соединенные Штаты", - сказал он.

"Любопытно, что буквально несколько дней назад был внесен законопроект о противодействии усилиям России и Китая по контролю за интернетом. Мне кажется, это даже звучит странно, потому что весь контроль на техническом уровне находится в руках США", - добавил Никифоров.

Ранее министр сообщил, что продукты "Касперского" не имеют технических возможностей для кибершпионажа, специалисты "это прекрасно понимают".

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США ранее распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского". Администрация США 11 июля исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чью продукцию можно закупать для использования в американских государственных структурах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США вокруг "Лаборатории Касперского" политизированным. Наряду с этим российские власти охарактеризовали нынешние шаги правительства США как проявление нечестных методов конкурентной борьбы.