Депутат: инициатива о 10-кратных штрафах перевозчика за овербукинг имеет мало перспектив

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Законопроект о компенсации в десятикратном размере стоимости авиабилета пассажирам, не попавшим на рейс из-за овербукинга, имеет мало перспектив. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС член профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству от Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Васильев.
Ранее СМИ сообщили, что депутат от "Справедливой России" Игорь Ананских готовит законопроект, которым предлагается обязать авиакомпании в десятикратном размере возмещать стоимость билета тем пассажирам, которые не попали на рейс из-за так называемого овербукинга - продажи авиакомпаниями большего числа билетов, чем есть мест в самолете,
"Это вновь одна из инициатив, которая не будут реализована. Сложно себе представить, что билет от Владивостока до Магадана возместят в десятикратном размере", - считает Васильев. На его взгляд, "нужен системный и выверенный подход к этому вопросу, десятикратным штрафом проблему не решить, так как авиакомпании никогда не признаются, что имел место овербукинг".
"А ссылаются на технические неполадки борта, что произошла замена и другие причины. Поэтому тут надо глубже "копать", иначе этот штраф так и останется на бумаге", - добавил депутат.
По его словам, в думском комитете по транспорту и строительству о распространенной проблеме овербукинга "знают давно и сейчас проводят мониторинг, так как факт овербукинга доказать очень сложно". Он напомнил, что в ОНФ также разрабатывают проект федерального закона, направленный на урегулирование связанных с этим вопросом проблем. "Со своей инициативой мы не спешим, чтобы не скатиться к популизму, мониторим, запросили позиции сторон. Мы хотим, чтобы закон получился реально работающим и пассажиры не страдали от овербукинга", - подчеркнул Васильев.
Ранее Васильев обратился к министру транспорта РФ Максиму Соколову с просьбой предоставить информацию о том, какая работа проводится его ведомством по нормативному урегулированию так называемого овербукинга.