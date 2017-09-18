Правительство может разрешить розничную торговлю нерецептурными лекарствами через интернет

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о дистанционной розничной торговле безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения. Одновременно предусматривается введение запрета на розничную торговлю рецептурными лекарствами таким способом.

В этих целях предлагается внести изменение в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в части включения сведений о сайтах, содержащих информацию о продаже через интернет лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено.

Также законопроект предлагает скорректировать полномочия федеральных органов исполнительной власти при обращении лекарственных средств. Возможность досудебного закрытия сайтов, содержащих информацию о продаже лекарственных препаратов дистанционным способом, предлагается заменить на ограничение доступа к сайтам, содержащим эту информацию. В целях приведения в соответствие норм федеральных законов "Об обращении лекарственных средств" и "О наркотических средствах и психотропных веществах" предлагается разрешить включение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в устанавливаемый органами исполнительной власти субъектов Федерации перечень лекарственных препаратов, которые могут продаваться медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптечные организации.

Законодательная инициатива будет рассмотрена на одном из заседаний правительства.