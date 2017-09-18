Абызов предлагает перевести часть внеплановых проверок в административные расследования

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов предлагает перевести часть внеплановых проверок бизнеса в статус административных расследований. Об этом он заявил на форуме "Опора России".
"Отдельная задача, которую мы сейчас реализуем по поручению президента, - это задача, отвечающая на вопрос "что делать с внеплановыми проверками?"...На этой неделе с Минэкономразвития мы начинаем обсуждать вопрос, как быть с административными расследованиями. Моя позиция пока заключается в том, чтобы приравнять расследования по своей процедуре к внеплановым проверкам с тем, чтобы получать на них (внеплановые проверки - прим. ТАСС) соответствующие уведомления или санкции прокуратуры", - сказал он.
Абызов отметил, что 80% административных расследований сейчас имеют схожий с внеплановыми проверками формат. "Но когда я открываю регламент административных расследований, там есть истории с опросом, с дознаниями, которые нужны. Мы будем стараться придумать простой механизм с тем, чтобы коллеги могли реализовать те задачи, которые у них есть", - сказал министр.
Он отметил, что сегодня в системе контроля и надзора работает 125 тыс. человек. При этом нагрузка и с точки зрения финансирования работы, и объема работы принципиально отличается в зависимости от территории.
"Мы могли бы оптимизировать эту систему и в целом рационализировать расход, в том числе, бюджетных ассигнований на всю систему контроля и надзора", - добавил министр.