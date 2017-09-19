Bloomberg: Ирак и другие члены ОПЕК предложили увеличить сокращение добычи еще на 1%

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ирак, а также ряд других стран-членов ОПЕК выступают за то, чтобы увеличить сокращение добычи в рамках соответствующего соглашения еще на 1%, заявил журналистам министр нефти Ирака Джаббар ал-Луайби, передает Bloomberg.
В ноябре 2016 года члены ОПЕК (за исключением Ливии, Нигерии и Ирана) договорились снизить среднесуточную добычу с начала 2017 года на 1,2 млн баррелей - до 32,5 млн баррелей. Каждая страна должна была снизить добычу на 3-4% к уровню октября 2016 года.
Иракский министр также заявил, что ситуация на глобальном рынке нефти улучшается, спрос на нефть будет расти в ближайшие два - три года.