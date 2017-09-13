ОПЕК+ может провести внеочередную встречу в марте для решения вопроса о продлении сделки

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 13 сентября. /ТАСС/. ОПЕК+ может созвать внеочередную встречу в марте, где рассмотрит вопрос о продлении сделки, которая завершится в том же месяце. Об этом заявил на пресс-конференции министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук, передает Bloomberg.
Он также отметил, что альянс рассматривает все меры, включая новые квоты по сокращению.
Присутствовавший на пресс-конференции министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино при этом добавил, что страны вне ОПЕК, участвующие в сделке, "пока не близки к продлению". Ранее он побывал в Москве, где обсуждал реализацию соглашения с российским министром энергетики Александром Новаком. У России в этой сделке самая большая квота в 300 тыс. баррелей в сутки.
На текущий момент участники соглашения сократили добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки при квоте в 1,8 млн, сказал дель Пино.
После Эль-Кувейта он планирует отправится в Тегеран, где обсудит вопрос о продлении сделки с министром нефти Бижаном Намдаром Зангане. Дель Пино также обсудил вопрос о продлении с саудовским министром Халедом аль-Фалехом.