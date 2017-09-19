Заблокированная соцсеть Linkedin пока не планирует возвращаться в Россию

СОЧИ, 19 сентября. /ТАСС/. Американская социальная сеть для поиска и установления деловых контактов Linkedin пока не планирует восстанавливать свой сервис в России, заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Социальная сеть Linkedin приняла для себя решение, что она пока на территории Российской Федерации работать не будет", - сказал Жаров, отвечая на вопрос, есть ли какие-то изменения в ситуации с данной социальной сетью.

Жаров добавил, что единственное изменение в связи с блокировкой Linkedin в России - это расширение функционала российских интернет-порталов для поиска работы и персонала, в частности Superjob и HeadHunter. "Насколько я понимаю, провала в соответствующих функциях в поиске работы в интернете нет", - отметил глава Роскомнадзора.

В середине ноября 2016 года Роскомнадзор внес социальную сеть Linkedin в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, направив операторам связи уведомление о блокировке ресурса. Закон "О персональных данных" вступил в силу в РФ 1 сентября 2015 года. Он обязывает как российские, так и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории России.

7 марта представители соцсети сообщили ТАСС, что надеются восстановить сервис в России в будущем. В то же время Роскомнадзор заявил, что Linkedin отказалась исполнить требование о локализации баз с персональными данными российских граждан на территории России, "подтвердив таким образом свою незаинтересованность в работе на российском рынке".

В июне 2017 года на Петербургском экономическом форуме Жаров не исключил, что LinkedIn может вновь заработать в России осенью 2017 года после завершения организационных процедур в связи с покупкой соцсети корпорацией Microsoft.