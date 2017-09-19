Суд в Петербурге отложил слушание по иску компании "Телеграф" к Антону Розенбергу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Петродворцовый районный суд Петербурга во вторник отложил до 17 октября предварительное слушание по гражданскому иску ООО "Телеграф" к бывшему сотруднику Антону Розенбергу о взыскании убытков, причиненных разглашением коммерческой тайны компании. Об этом сообщила пресс-служба объединенной системы судов Петербурга.

"Суд отложил предварительное судебное заседание по гражданскому делу по иску о взыскании убытков, причиненных разглашением коммерческой тайны ООО "Телеграф" к Антону Розенбергу", - отмечается в сообщении.

Следующее заседание, как и сам процесс, будут закрыты для СМИ и слушателей. "Суд по ходатайству истца сегодня принял решение о проведении заседаний в закрытом режиме", - сообщила ТАСС представитель пресс-службы судебной системы города Дарья Лебедева. Истец сослался на необходимость сохранения коммерческой тайны.

ООО "Телеграф", подконтрольное, по утверждению Розенберга, Павлу Дурову, хочет взыскать с него 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны о работе ресурсов, связанных с мессенджером Telegram.

Ранее 19 сентября Куйбышевский районный суд города отложил рассмотрение гражданского иска Антона Розенберга к компании ООО "Телеграф" о восстановлении на работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Общая сумма заявленных требований превышает 462 тысячи рублей. Следующее заседание назначено на 24 октября.